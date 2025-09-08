Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña

Los servicios marítimos provinciales de Vizcaya y Cantabria de la Guardia Civil se aliaron en aguas de la bahía de Santoña para detectar y retirar ... artes de pesas ilegales. Como resultado de la operación, los agentes hallaron e incautaron un total de 51 nasas en aguas exteriores, así como una red de pesca de aproximadamente de un kilómetro de longitud en aguas interiores de la bahía que une Santoña con Laredo.

Las nasas fueron depositadas en dependencias de la Consejería de Pesca de Cantabria, mientras que la red quedó bajo custodia de su titular, tramitándose la correspondiente denuncia, la cual lleva aparejada una sanción de hasta 100.000 euros, «dependiendo de la gravedad de acción y el daño causado».

Gracias a este dispositivo celebrado el 25 y 26 de agosto, los agentes también evitaron la captura ilegal de pulpos u otras especies marinas. El hallazgo de las nasas destinadas a la captura del cefalópodo fue comunicado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

Ampliar Nasas ilegales halladas en la operación. GC

Según indica este lunes el Instituto Armado en un comunicado, la «destreza» de los especialistas fue «determinante» tanto para la detección como para la recuperación de estas artes de pesca. La Guardia Civil explica que estos elementos se suelen colocar «en zonas de difícil acceso» para facilitar la actividad de la pesca ilegal, lo que supone «un serio riesgo para la biodiversidad».

Riesgos de estas prácticas

Con motivo de esta operación, la Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir la normativa pesquera y denunciar cualquier práctica irregular, ya que la protección de los recursos marinos es «esencial para garantizar el futuro de la pesca profesional y la conservación del medio ambiente».

«El uso de artes de pesca no autorizadas como nasas o redes ilegales tiene consecuencias muy negativas», advierte la Benemérita en su comunicado, en el que alerta de que «la sobreexplotación» de especies altera los ecosistemas y genera residuos «peligrosos» si las artes quedan abandonadas en el mar.

También denuncia que este tipo de prácticas supone una «competencia desleal» para los pescadores profesionales y que «reduce la rentabilidad» de las capturas ilegales. Es decir, todo ello provoca que la sostenibilidad del sector se vea «afectada».

Igualmente, la Guardia Civil señala el peligro que pueden suponer estas nasas o redes ilegales, porque afectan a la seguridad marítima. «Pueden convertirse en obstáculos peligrosos para embarcaciones y para otras faenas de pesca», añade el Cuerpo.