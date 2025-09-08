El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nasas ilegales halladas en la operación.

Nasas ilegales halladas en la operación. GC

Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña

La Guardia Civil, que alerta «del daño grave al ecosistema marino de la zona», recuerda que estas prácticas llevan aparejadas una sanción de hasta 100.000 euros

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:57

Los servicios marítimos provinciales de Vizcaya y Cantabria de la Guardia Civil se aliaron en aguas de la bahía de Santoña para detectar y retirar ... artes de pesas ilegales. Como resultado de la operación, los agentes hallaron e incautaron un total de 51 nasas en aguas exteriores, así como una red de pesca de aproximadamente de un kilómetro de longitud en aguas interiores de la bahía que une Santoña con Laredo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  8. 8

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  9. 9

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  10. 10 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña