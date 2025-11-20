Detenido un vecino de El Astillero por dos robos con fuerza en un mismo bar en Arnuero

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 33 años y vecino de El Astillero como presunto autor de dos robos con ... fuerza en un mismo bar de Arnuero. Los hurtos se cometieron en el pasado mes de octubre, con dos días de diferencia, y el responsable del local denunció la sustracción de 400 euros y de botellas de vino por valor de más de 70 euros.

Los agentes de la Benemérita en Noja comprobaron que se había forzado una puerta lateral del establecimiento atacado, al tiempo que también obtuvieron informaciones sobre un vehículo con el que se podía haber desplazado el autor de los robos. Dicho vehículo en septiembre, y tras las labores preventivas diarias que realiza el Instituto Armado, fue identificado en Solórzano tras intervenir en su interior «diferentes efectos susceptibles de poder ser utilizados para la comisión de hechos delictivos contra el patrimonio».

Según explica la Guardia Civil este jueves en un comunicado, la persona que se encontraba en el mencionado vehículo coincidía con el presunto autor de los dos robos en el bar del municipio de Arnuero, por lo que fue detenido este mes.

Igualmente, según recuerda el Cuerpo, la actuación se enmarca dentro de las acciones preventivas y de investigación contra los robos en establecimientos hosteleros y comerciales. En lo que vamos de mes, la Guardia Civil ya ha logrado detener a otros dos hombres como presuntos autores de robos en una tienda de telefonía y en dos bares, en Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera, respectivamente.