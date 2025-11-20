El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Servicios preventivos de seguridad ciudadana que realiza la Guardia Civil en el término municipal de Arnuero. GC

Detenido un vecino de El Astillero por dos robos con fuerza en un mismo bar en Arnuero

Los actos ocurrieron en octubre, con dos días de diferencia, y el responsable del local denunció la sustracción de 400 euros y de botellas de vino por valor de más de 70 euros

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 33 años y vecino de El Astillero como presunto autor de dos robos con ... fuerza en un mismo bar de Arnuero. Los hurtos se cometieron en el pasado mes de octubre, con dos días de diferencia, y el responsable del local denunció la sustracción de 400 euros y de botellas de vino por valor de más de 70 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Madrid-Santander en 34 minutos
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  8. 8

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  9. 9

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  10. 10 La Aemet baja la cota de nieve en el interior de Cantabria hasta los 600 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido un vecino de El Astillero por dos robos con fuerza en un mismo bar en Arnuero

Detenido un vecino de El Astillero por dos robos con fuerza en un mismo bar en Arnuero