Devoción por la Virgen de la Cama

Ignacio Serrano Garbayo Sábado, 23 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

No se puede acusar a Escalante de falta de fe. Prueba de ello, las cinco misas en honor al Día Grande de fiestas celebrado ayer. Tres por la mañana y dos por la tarde, aunque la más importante fue la ofrecida en honor a la patrona del pueblo, La Virgen de la Cama de Escalante.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, asistió ayer a este acto junto al alcalde y los representantes de la villa en el Convento de San Juan de Monte Calvario, conocido popularmente como Convento de las Clarisas, para inaugurar de forma oficial las ansiadas fiestas de la Virgen de la Cama.

El ambiente ya indicaba que Escalante se había vestido para la ocasión. Por la mañana, los grupos de danzas 'Virgen de la Cama', salieron a animar al pueblo enarbolando sus faldas rojas y negras y sus adornos florales al hombro. También las misas tuvieron su momento de esplendor, especialmente la solemne, a las 12.30, con el pueblo reunido para el gran momento. Pero todo ello, incluido el vermut en honor a la patrona, era un aperitivo para el gran evento de la jornada, la procesión de la Virgen de la Cama, llevada por los fieles y acompañada por el coro musical 'Virgen de la Amargura de Santander'.

Además del coro, otros grupos de picayos y comparsas acompañaron el séquito, cada vez más grande, de la Santa. Entre la música, la gente arremolinada y la imagen de la Virgen en su féretro de cristal, la estampa transmitía una ominosidad digna de atención. Ver a un icono que lleva más de trescientos años saliendo del Convento de las Clarisas en su paso ritual de fiestas no es algo que suceda todos los días.

Después de dejar a la Virgen de nuevo en su altar, todavía tumbada, la gente salida de la procesión comenzó a congregarse en el centro del pueblo, con la intención de continuar con las celebraciones. A ello contribuyó la animada 'Orquesta Fania' que cumplió con creces ese deseo. El silencio ceremonial de las misas y la procesión se transformó en los coros de un público, al principio más cortado, pero que a lo largo de la velada comenzó a ganar confianza y que explotó definitivamente con la llegada de la agrupación 'Mariachis Real Jalisco', con clásicos directos desde el México más lindo.