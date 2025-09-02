Fomento invertirá 3 millones de uros para conectar Edar de Ajo al saneamiento de las Marismas de Santoña Esta infraestructura evitará posibles vertidos a las playas por la falta de capacidad de la depuradora actual, especialmente en verano cuando se multiplica su población

Ana Cobo Bareyo Martes, 2 de septiembre 2025, 20:29

La Consejería de Fomento invertirá 2,7 millones euros para conectar la Edar de Ajo al saneamiento general de las Marismas de Santoña. El proyecto, según anunció ayer el consejero en una visita el municipio, está concluido y el siguiente paso será su remisión al Ayuntamiento para obtener los permisos sectoriales, y así, arrancar con las expropiaciones y la licitación de la obra, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.

La infraestructura, de «vital» importancia para Bareyo, supondrá la instalación de más de 7 kilómetros de tuberías, la mejora de los bombeos existentes y la construcción de otras tres nuevas estaciones y 143 pozos de registro. Su ejecución evitará los vertidos a las playas que, en ocasiones, se registran en verano cuando Ajo ve multiplicada su población.

Media aprovechó su estancia en Bareyo para supervisar la mejora y el acondicionamiento de los aparcamiento y aceras en la travesía de Ajo. Una actuación, de 47.000 euros, que ofrecerá «un mejor servicio a la zona que mayor cantidad de infraestructuras comerciales y de hostelería tiene». Las obras se han completado con la ampliación de la acera, y se ha dotado de señales horizontales para delimitar las zonas de carga y descarga. A estos trabajos hay que añadir el acondicionamiento del paseo peatonal en la CA-446, que comienza en el centro del casco urbano y finaliza en la urbanización Faro de Ajo. Igualmente, se ha renovado el paseo peatonal entre la iglesia y las antiguas escuelas de Güemes, que se encuentra a la espera de la retirada de unos postes de telefonía para su completa finalización.

Mejora de paseos

A estos trabajos hay que añadir el acondicionamiento del paseo peatonal en la CA-446, que comienza en el centro del casco urbano y finaliza en la urbanización Faro de Ajo, cuyos trabajos de repintado están en ejecución, con una consignación de 34.605 euros. Estas labores han consistido en el repintado de las superficies transitables, deterioradas por el notable incremento de visitantes a esta zona, que conduce el Faro de Ajo, así como la renovación de las señales y bolardos.

Media también se ha trasladado hasta el nuevo paseo peatonal entre la iglesia y las antiguas escuelas de Güemes, con un importe de adjudicación cercano a los 50.000 euros, y que se encuentra a la espera de la retirada de unos postes de telefonía para su conclusión total. La obra permitirá comunicar ambos puntos, ofreciendo seguridad a los peatones.

Asfaltados

En el ámbito de la reparación y adecuación de viales, desde el Ejecutivo cántabro se ha reparado la CA-445, que conecta Ajo y Güemes, así como la CA-918, en el acceso desde el alto de Ajo, en un tramo de actuación de unos 4.193 metros, y con una inversión total entre todas las actuaciones cercana a los 54.000 euros.

De igual modo, el consejero ha destacado la renovación de la capa de rodadura de varias carreteras del municipio, destacando la ejecutada en la travesía de Ajo, desde el colegio público hasta el Ayuntamiento. Además, se han realizado bacheos parciales en otras zonas, así como en las proximidades del Centro de Salud, donde se ha reparado un hundimiento entre el vial municipal y la carretera autonómica.

Por su parte, el acalde, Pedro Prieto, ha agradecido la colaboración de la Consejería y ha resaltado, de forma especial, el próximo inicio de las obras de saneamiento y conexión al saneamiento general de Las Marismas, que se va convertir en la actuación «más importante de la legislatura».