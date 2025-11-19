El futuro parque 'Eugenio Fernández Quintanilla' empieza a tomar forma en Arnuero La parcela frente al Ayuntamiento dará paso a un espacio público más accesible y moderno con zona de juegos, espacio pavimentado y una escultura

Ana Cobo Arnuero Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Arnuero ha iniciado las obras de rehabilitación del área recreativa ubicado frente a la Casa Consistorial. La actual parcela verde dará paso a un espacio «mas funcional, moderno y atractivo» para los usuarios gracias a una reordenación completa del lugar. La actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, ha sido adjudicada por 214.000 euros y su transformación estará lista para el próximo mes de marzo.

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha explicado que el futuro espacio público será bautizado con el nombre de 'Parque Eugenio Fernández Quintanilla' como homenaje al insigne arquitecto local, nacido en el pueblo de Arnuero en 1887. De hecho, en el centro de la finca se instalará una escultura en homenaje a su figura.

La intervención contempla una nueva zona central pavimentada y diáfana, que podrá destinarse tanto a la estancia como al juego libre. Se dotará de mobiliario urbano como bancos, mesa merendero, fuente y papeleras.

En este espacio central se articularán tres caminos peatonales, integrados paisajísticamente en el entorno, que permitirán el acceso desde distintos puntos del área recreativa, mejorando la conectividad interna y facilitando el tránsito,

Se mantendrá la ubicación actual del área de juegos infantiles, pero se ampliarán la superficie y se renovarán todos los elementos ya que presentaban un notable deterioro. «Se colocarán juegos inclusivos, seguros y adaptados a diferentes edades. Habrá un balancín, columpios, torres con toboganes y en la zona de estancia habrá una mesa de ping pong y otra de ajedrez».

Las aceras perimetrales del área también serán remozadas, así como varios tramos de acera próximos que necesitan de una puesta a punto. Se sustituirá el pavimento actual por hormigón impreso. El objetivo es mejorar la accesibilidad tanto del parque como en el entorno inmediato eliminando las barreras arquitectónicas.

Igualmente, se mejorará la iluminación con la incorporación de dos nuevos puntos de luz que reforzarán la visibilidad en zonas donde actualmente existe un déficit y se dotará al parque de un nuevo cierre perimetral de madera de pino. El proyecto contempla la naturalización del área, reforzándose la cobertura verde ya existente con la plantación de más arbolado alrededor del espacio principal pavimentado.

En el aparcamiento adyacente se crearán dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. El regidor ha apuntado que se trata de una intervención necesaria que «permitirá renovar y revitalizar este espacio público, adaptándolo a los nuevos estándares de accesibilidad, seguridad y calidad urbana».