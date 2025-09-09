Isla lucirá este sábado sus sabrosos pimientos La localidad se va de feria con el mercado de la huerta protagonizado por este producto y dedicará el domingo a promocionar el Vino Costa de Cantabria

Ana Cobo Arnuero Martes, 9 de septiembre 2025, 13:39

Si te gustan los pimientos, tienes que acudir sí o sí este sábado al casco histórico de Isla. La feria dedicada a su afamada hortaliza regresa puntual al alcanzar septiembre su ecuador. Época en la que las huertas de este entorno están en pleno apogeo con un producto que sobresale por su textura, el grosor de su carne y su intenso sabor. Y es que como el auténtico pimiento de Isla, no hay otro. Y, precisamente este, el original, es el que se va vender y degustar en la XIII edición del evento, organizado por el Ayuntamiento de Arnuero, y convertido en una fiesta de la gastronomía local.

La cita, que atrae a miles de personas, mantiene sus esencia y regresa con novedades con la intención de dar un salto de calidad al futuro. Si el sábado está dedicado al pimiento, el domingo el protagonismo es para el Vino de la Costa de Cantabria, con la presencia de las bodegas IGP surgidas en los últimos años en los viñedos de este pueblo de Trasmiera. Para el siguiente fin de semana, el del 18, 19 y 20, se estrena el programa Isla Gastronómica con numerosas experiencias en la que alternarán catas, degustaciones y demostraciones de cocina, entre otras actividades. La idea es transformar lo que empezó como una feria rural, «es una gran evento social, económico, gastronómico y cultural», ha manifestado el alcalde, José Manuel Igual.

Este sábado, el entorno de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa será un escaparate de la huerta autóctona dominado por los colores rojos y verdes de unos pimientos que se agotan en horas. Pocos se resisten a volver a casa sin una buena bolsa. A la feria acudirán tanto los agricultores de Isla como otros artesanos de Cantabria con productos agroalimentarios de la tierra. Se congregarán en torno a una treintena de puestos con quesos, vinos, pan, embutidos, lácteos o postres.

La cita, que se prolongará hasta el anochecer, incluirá un área con artículos de artesanía y libros de Cantabria, así como otro área juegos familiares y talleres infantiles en la nueva plaza del casco histórico, donde bailarán, a las 13.00 horas, los danzantes de Isla.

A lo largo de la jornada también se concederá el premio al Mejor Pimiento de la feria por votación popular y se desarrollará un concurso de pintura infantil. Apostando por las tradiciones del rurales, también se va a exhibir una talla de troncos en vivo. Para facilitar el acceso, los dos jornadas de feria se dispondrá cada media hora un servicio de transporte público para comunicar la zona de la playa con el casco histórico.

El domingo será el turno de la III Feria del Vino Costa de Cantabria, con la asistencia de una docena bodegas con esta IGP, además, de los agricultores locales. Participarán también queserías artesanales y se ofertará a los visitantes un bono con copa o cazuela para degustar una cata de vino y tapa de queso o alubias. Todo ello amenizado con música, actividades de ocio y rutas guiadas a viñedos y huertas del entorno.

La jornada se completará con la celebración del V Concurso de Olla Ferroviaria con degustación popular. Los participantes elaborarán sus guisos con alubias de la tierra (blanco o carico) y pimiento de Isla. Habrá tres premios del jurado y otro del público, y se podrá degustar el potaje con los bonos de la copa de vino.

Experiencias gastronómicas

La novedad llegará al siguiente fin de semana con Isla Gastronómica, en los días 18, 19 y 20 de septiembre. Los productores de la tierra serán el hilo conductor de las numerosas experiencias organizadas. Se desarrollarán cada, día a partir de las 18.00 horas en la Casa de las Mareas de Soano.

Cada jornada habrá tres actividades en las que se irán alternando degustaciones de tapas elaboradas con producto local de la mano de varios cocineros de Cantabria. También se han programado catas de vecinos con algunas bodegas de IGP y maridaje con otros productos artesanales. Se combinará con presentaciones de emprendedores locales y actos culturales como una visita teatralizada al Molino de Santa Olaja con degustaciones de productos y la experiencia de una cata musical a ciegas.

Como ya es habitual, los restaurantes de la localidad celebrarán también unas jornadas gastronómicas desde el 20 de septiembre hasta el 6 de octubre al precio único de 35 euros. Nueve establecimientos ofrecerán un 'menú de la tierra', en el que toman especial protagonismo el pimiento de Isla y los productos de las huertas del Ecoparque de Trasmiera. Se trata de una oportunidad única para probar los productos naturales, recién cogidos de la huerta, en diferentes elaboraciones y presentaciones.

Este día el casco histórico de Isla acogerá un mercado de la huerta dominado por los colores rojos y verdes de este producto, que, en las últimas ediciones, ha llegado a agostarse por el gran tirón de esta feria agroalimentaria, que atrae a numeroso público con ganas de llevarse para casa este manjar.

La feria regresa con dos jornadas de celebración. El año pasado ya se impulsó la Feria del Vino Costa de Cantabria, que se produce también en Isla, y en vista de su éxito, se repite el formato con visos de consolidarse.

El día grande será el sábado, 7 de septiembre, cuando el entorno de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa se transformará en un mercado con más de treintena de puestos agroalimentarios

