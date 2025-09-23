El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Servicio de autobús lanzadera a la playa de Berria este verano. DM

La lanzadera a la playa de Berria trasladó a más de 13.000 personas en julio y agosto

El servicio de transporte ha sido puesto en marcha este verano por primera vez con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:01

El servicio de transporte lanzadera a la playa de Berria, puesto en marcha este por el Ayuntamiento de Santoña dentro de su Plan de Sostenibilidad ... Turística, ha trasladado a más de 13.000 personas en los meses de julio y agosto.

