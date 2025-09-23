La lanzadera a la playa de Berria trasladó a más de 13.000 personas en julio y agosto
El servicio de transporte ha sido puesto en marcha este verano por primera vez con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística
Santoña
Martes, 23 de septiembre 2025, 17:01
El servicio de transporte lanzadera a la playa de Berria, puesto en marcha este por el Ayuntamiento de Santoña dentro de su Plan de Sostenibilidad ... Turística, ha trasladado a más de 13.000 personas en los meses de julio y agosto.
El Consistorio ha informado, a través de un comunicado, que en julio se registraron 3.049 usuarios, mientras que en agosto la cifra ascendió hasta los 10.238 viajeros, con una «gran acogida» tanto por vecinos como por visitantes.
El dato más llamativo se produjo los días 15 y 16 de agosto, cuando se alcanzaron 1.198 y 1.979 viajeros respectivamente. En solo esas dos jornadas la lanzadera transportó a 3.177 personas, superando así el volumen total registrado en todo el mes de julio.
En conjunto, el servicio ha trasladado a 13.287 usuarios en julio y agosto, lo que, a juicio del Ayuntamiento, refleja la importancia de esta iniciativa para «facilitar un acceso ordenado y sostenible al entorno natural de la playa de Berria y descongestionar sustancialmente el problema de aparcamiento en la zona en la época estival».
Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Santoña y está financiado con fondos europeos Next Generation
