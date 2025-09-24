Lavado de cara para el parque infantil de Manzanedo de Santoña El Ayuntamiento saca a licitación por 100.000 euros la renovación de los elementos de juego más deteriorados

El parque infantil del Palacio de Manzanedo de Santoña será sometido a un lavado de cara. La idea es renovar y actualizar la imagen de este espacio de juegos para garantizar la seguridad y favorecer el disfrute de los más pequeños. El Ayuntamiento ya ha dado el paso de sacar a licitación esta actuación valorada en 100.000 euros, un montante procedente del remanente de tesorería, aprobado en el pleno.

La intervención, con un plazo de ejecución de cuatro meses, se centrará en sustituir los elementos de juegos más deteriorados y acondicionar el pavimento de goma de la superficie de ocio. El proyecto contempla la colocación de cuatro nuevos aparatos de juegos. Así, se renovará la estructura central compuesta de toboganes, escalas, casetas y recorridos sinuosos. Igualmente, se dotará de una nueva caseta de juegos, se dispondrá un camión de bomberos más actualizado y se reemplazará el tobogán para los niños más pequeños.

El pavimento de goma del parque se encuentra en buen estado general, pero requiere una limpieza con solución bioácida fungicida e hidrolimpiadora y el parcheo puntual de una superficie de 480 metros cuadrados, así como su pintado, conservando las formas y colores originales.

Esta nueva intervención de mejora de las áreas infantiles se suma a la reciente rehabilitación de los dos parques de juegos existentes en El Pasaje y a a sustitución de los elementos de gimnasia para adultos de este mismo entorno.

