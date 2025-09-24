El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque infantil del Palacio de Manzanedo de Santoña. A. C.

Lavado de cara para el parque infantil de Manzanedo de Santoña

El Ayuntamiento saca a licitación por 100.000 euros la renovación de los elementos de juego más deteriorados

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:23

El parque infantil del Palacio de Manzanedo de Santoña será sometido a un lavado de cara. La idea es renovar y actualizar la imagen de este espacio de juegos para garantizar la seguridad y favorecer el disfrute de los más pequeños. El Ayuntamiento ya ha dado el paso de sacar a licitación esta actuación valorada en 100.000 euros, un montante procedente del remanente de tesorería, aprobado en el pleno.

La intervención, con un plazo de ejecución de cuatro meses, se centrará en sustituir los elementos de juegos más deteriorados y acondicionar el pavimento de goma de la superficie de ocio. El proyecto contempla la colocación de cuatro nuevos aparatos de juegos. Así, se renovará la estructura central compuesta de toboganes, escalas, casetas y recorridos sinuosos. Igualmente, se dotará de una nueva caseta de juegos, se dispondrá un camión de bomberos más actualizado y se reemplazará el tobogán para los niños más pequeños.

El pavimento de goma del parque se encuentra en buen estado general, pero requiere una limpieza con solución bioácida fungicida e hidrolimpiadora y el parcheo puntual de una superficie de 480 metros cuadrados, así como su pintado, conservando las formas y colores originales.

Esta nueva intervención de mejora de las áreas infantiles se suma a la reciente rehabilitación de los dos parques de juegos existentes en El Pasaje y a a sustitución de los elementos de gimnasia para adultos de este mismo entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  9. 9

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  10. 10

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Lavado de cara para el parque infantil de Manzanedo de Santoña

Lavado de cara para el parque infantil de Manzanedo de Santoña