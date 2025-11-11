El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La escollera ya no puede recorrerse en su totalidad, lo que genera protestas de los paseantes. Ana Cobo

El maltrecho dique de Bengoa, en Santoña, urge su restauración

Los vecinos asiduos a la senda de la escollera reclaman que se reponga la pasarela que se vino abajo hace ya tres años y alertan de su mal estado

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

El dique de Bengoa, en pleno corazón de las marismas de Santoña, es un entorno privilegiado para pasear y contemplar las aves que o bien ... habitan el lugar o bien están de paso. Cada día son muchos los vecinos que transitan por este paraje buscando el silencio y la tranquilidad que se respira y es raro no encontrarse con algún aficionado a la ornitología -en muchos casos procedentes de fuera de Cantabria- con sus prismáticos intentando avistar algún pájaro. Y son precisamente los asiduos a este espacio natural protegido los que lamentan la «dejadez» y el «abandono» que sufre: actualmente, la escollera da una imagen que no está a la altura del humedal más importante del norte de España.

