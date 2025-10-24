Meruelo regula la forma de nombrar las calles del municipio El Pleno da luz verde a una ordenanza que recoge los requisitos que deben seguirse para la designación de cualquier vial

Ana Cobo Meruelo Viernes, 24 de octubre 2025, 12:08

El Pleno Meruelo ha aprobado de forma definitiva la ordenanza municipal reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías del municipio. El documento salió adelante con los votos del equipo de gobierno popular, mientras que el PRC, que vio desestimadas sus alegaciones, votó en contra.

La ordenanza, que estará en vigor a partir de ahora, recoge que toda plaza, calle, paseo, cualquier tipo de vía será designada por un nombre aprobado por sesión plenaria, que deberá ser adecuado y no podrá ir en contra de la Ley ni de las buenas costumbres.

Con carácter general, deberá respetarse la denominación originaria de la nomenclatura de las vías públicas y deberán tener un carácter homogéneo, de tal forma que las vías de una misma zona deberán tener nombres similares.

Los nombres, según contempla la normativa, «pueden ser personales y dedicarse a personas en vida, aunque se considerará una excepción a la regla general, que dedicará los nombres de las calles a personas fallecidas».

Dentro del municipio, no pueden existir dos vías urbanas con el mismo nombre, salvo que se distingan por el tipo de vía o por pertenecer a distintos núcleos de población de Meruelo. Tendrán preferencia para que una vía pública sea denominada con su nombre, los hijos predilectos, los hijos adoptivos, los hijos meritísimos y los concejales honorarios del municipio.

La numeración de las casas, bloques de pisos y demás edificios comenzarán a numerarse desde el punto más cercano a la vía principal de acceso al municipio, de tal manera que los edificios cuya ubicación sea más cercana a dicha vía tendrán una numeración menor. Como norma general, los números pares se colocarán a mano derecha de las calles, mientras que los números impares se colocarán a mano izquierda.

La ordenanza también expone que todas las vías públicas deben ir rotuladas. Para ello se colocará una placa al comienzo de cada barrio. Consistirá en un panel informativo compuesto por cajón de aluminio cerrado al reverso con mástil de aluminio extrusionado, o similar, incluyendo texto y escudo municipal, cada vivienda llevará, junto al número, el barrio al que pertenece.

Por otro lado, se acordó por unanimidad los festivos de 2026, que serán el 7 de agosto, festividad de San Mamés, y 29 de septiembre, San Miguel. Asimismo, todos los grupos apoyaron declarar de utilidad pública las obras de construcción de una acera en el barrio la Maza, en la zona donde se encuentra el complejo deportivo con un campo de fútbol, pabellón multiusos, piscina y pistas de pádel. Además en las inmediaciones también se ubica la cooperativa Agrocantabria.

Para llegar andando a estas instalaciones se ha de pasar obligatoriamente pon el arcén de la carretera CA-455, la cual carece de aceras por sus dos márgenes, salvo un muy pequeño tramo por la margen izquierda, lo cual genera una inseguridad vial de los peatones. La declaración de utilidad pública de la obra es necesaria para realizar la expropiación de parte de terreno de fincas de la zona.