El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanjo Santamaría

Esta noche comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja

Los trabajos los ejecutará el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de Cantabria, pero no hay un plazo previsto para acabar

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:39

Esta noche está previsto que arranquen los trabajos de limpieza de las algas invasoras que desde el jueves plagan las playas de Trengandín y Ris ... , en Noja. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento, que ha explicado que el objetivo es desalojar las algas de esta especie asiática rugulopteryx okamurae de la arena lo antes posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  7. 7

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  8. 8 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  9. 9

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  10. 10

    Leiva, en la campa: 12.000 personas, dos horas de concierto y «si pones el puto flash arderás en el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Esta noche comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja

Esta noche comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja