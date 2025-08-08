Esta noche comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja

Esta noche está previsto que arranquen los trabajos de limpieza de las algas invasoras que desde el jueves plagan las playas de Trengandín y Ris ... , en Noja. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento, que ha explicado que el objetivo es desalojar las algas de esta especie asiática rugulopteryx okamurae de la arena lo antes posible.

Las algas llegaron ayer hasta la costa, aunque ya en mayo algunos pescadores habían alertado de bancos de ellas cerca de Cantabria. Ahora han invadido aproximadamente 2 kilómetros de la orilla y cubren una extensión de unos 20 metros de anchura en Trengandín, entre la arena seca y la línea de agua. Una escena parecida en la playa de Ris, donde a algunos paseantes les llega hasta la rodilla.

Esta noche llegarán equipos especializados en colaboración con el Gobierno de Cantabria y se evaluará una solución que evite la propagación de este espécimen por la costa de la región.

Los bañistas se quejaban hoy de el olor que desprenden sus hojas cuando se secan y se han preguntado por qué se tardaba tanto en retirarlas. Como ha explicado Mireia Maza, alcaldesa de Noja, «nunca nos habíamos visto en esta situación, así que no sabemos cuánto tiempo les puede tomar a los equipos técnicos para encontrar una respuesta». No hay fecha prevista para el fin de la limpieza, que se realizará por las noches con la labor de especialistas. Está previsto que esta tarde acudan a Noja el consejero de Medioambiente, Roberto Media, y la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.