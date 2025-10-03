Noja finaliza la Escuela Talento Joven de Noja con 20 jóvenes formados en cantería y atención sociosanitaria Han recibido formación tanto teórica como práctica de cara a aumentar sus posibilidades de inserción labora, habiendo sigo algunos ya contratados

Ana Cobo Noja Viernes, 3 de octubre 2025, 15:29

El Ayuntamiento de Noja ha concluido la segunda edición de la Escuela Talento Joven, un programa mixto de empleo y formación que ha contado con la participación de 20 alumnos en dos especialidades: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio e Instituciones y Obras de Artesanía y Restauración en Piedra Natural.

La iniciativa, con una duración total de 18 meses, se ha estructurado en dos fases: una primera etapa formativa de seis meses y una segunda etapa de 12 meses mediante contrato para la formación y el aprendizaje práctico. Durante este periodo, los alumnos han obtenido competencias asociadas a certificados de profesionalidad, además de formación complementaria y prácticas en empresas.

En el caso de la especialidad de Obras de Artesanía y Restauración en Piedra Natural, los alumnos han desarrollado prácticas en el propio municipio, contribuyendo a la mejora de infraestructuras locales y aplicando directamente los conocimientos adquiridos. Por su parte, los participantes en Atención Sociosanitaria han realizado prácticas en residencias de la zona, con resultados muy positivos: varios de ellos ya han recibido ofertas de empleo y se encuentran trabajando.

Desde la Agencia de Desarrollo Local de Noja se continúa trabajando para apoyar la inserción laboral del resto de participantes. La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha destacado que «la Escuela Talento Joven es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con la formación y el empleo de nuestros vecinos, especialmente de los más jóvenes. Este programa no solo mejora sus oportunidades laborales, sino que también refuerza el tejido social y económico del municipio, generando beneficios tanto para quienes participan como para toda la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de los resultados obtenidos y seguiremos impulsando iniciativas que ofrezcan futuro y estabilidad a los nojeños».

El sector sociosanitario se mantiene como uno de los ámbitos con mayor demanda de personal cualificado, fundamental para garantizar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia. Asimismo, el sector de la construcción ofrece también oportunidades de empleo, ya que la formación recibida en esta escuela permite especializarse en oficios como cantero y otros perfiles relacionados.

La Escuela Talento Joven, promovida por el Consistorio, está dirigida principalmente a jóvenes desempleados menores de 30 años, aunque también permite la participación de personas de mayor edad, fomentando el intercambio intergeneracional de conocimientos y experiencias. Su objetivo principal es mejorar la cualificación profesional de los participantes y aumentar sus oportunidades de inserción laboral.

Ha contado con una subvención del Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, con una aportación de 615.970,80 euros financiada con fondos de empleo de ámbito nacional y autonómico.