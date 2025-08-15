El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del taller de empleo de albañilería de Noja. DM

Noja forma a 15 desempleados en albañilería

El taller de empleo combina contenido teórico con actuaciones de mejora en las calles y edificios del municipio

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:53

El Ayuntamiento de Noja ha puesto en marcha un nuevo taller de empleo de albañilería destinado a potenciar la formación y la inserción laboral de personas en situación de desempleo-

El programa, que cuenta con la participación de 15 alumnos junto a una directora, un coordinador, un profesor y personal administrativo, tiene una duración de un año, estando prevista su finalización el 30 de abril de 2026.

Durante este periodo, los participantes podrán obtener dos certificados de profesionalidad. Uno de 'Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, y otro de 'Fábricas de Albañilería'. Ambos combinarán contenido teórico y práctico, incluyendo intervenciones en el municipio que aportarán experiencia real a los participantes.

En este sentido, el taller contempla actuaciones, que van desde la sustitución de baldosas, colocación de bordillos y rebajes en plazas, aceras y calles, a distintos trabajos de albañilería, como revestimiento de paredes y suelos. Estos trabajos se realizarán durante los meses de julio a octubre del 2025.

En el segundo certificado se realizarán cerramientos y compartimentaciones en edificios públicos, como el centro de los Jerónimos, la antigua guardería y el antiguo ambulatorio, así como la adecuación, colocación de premarcos en casona del Carmen, junto a rebajes de aceras en las calles Casar y La Brava y retejado con distintas actuaciones en el Palacio de Albaicín y la Casona del Carmen. Intervenciones previstas para los meses de febrero, marzo y abril del 2026.

Este programa de talleres de empleo representa una herramienta fundamental para la inserción laboral, promoviendo el desarrollo de habilidades profesionales y la realización de obras de utilidad pública que aportan valor social y comunitario.

Ambos certificados están subvencionados por el Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, por un importe de 376.819 euros y están financiados con fondos de empleo de ámbito nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  2. 2

    Cantabria, en alerta roja: Castro supera ya los 35º al mediodía
  3. 3 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  4. 4 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  5. 5

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  6. 6 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  9. 9 El alga asiática invasora deja 3.500 toneladas en las playas de Noja en seis días
  10. 10

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Noja forma a 15 desempleados en albañilería

Noja forma a 15 desempleados en albañilería