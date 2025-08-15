Noja forma a 15 desempleados en albañilería El taller de empleo combina contenido teórico con actuaciones de mejora en las calles y edificios del municipio

Ana Cobo Noja Viernes, 15 de agosto 2025

El Ayuntamiento de Noja ha puesto en marcha un nuevo taller de empleo de albañilería destinado a potenciar la formación y la inserción laboral de personas en situación de desempleo-

El programa, que cuenta con la participación de 15 alumnos junto a una directora, un coordinador, un profesor y personal administrativo, tiene una duración de un año, estando prevista su finalización el 30 de abril de 2026.

Durante este periodo, los participantes podrán obtener dos certificados de profesionalidad. Uno de 'Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, y otro de 'Fábricas de Albañilería'. Ambos combinarán contenido teórico y práctico, incluyendo intervenciones en el municipio que aportarán experiencia real a los participantes.

En este sentido, el taller contempla actuaciones, que van desde la sustitución de baldosas, colocación de bordillos y rebajes en plazas, aceras y calles, a distintos trabajos de albañilería, como revestimiento de paredes y suelos. Estos trabajos se realizarán durante los meses de julio a octubre del 2025.

En el segundo certificado se realizarán cerramientos y compartimentaciones en edificios públicos, como el centro de los Jerónimos, la antigua guardería y el antiguo ambulatorio, así como la adecuación, colocación de premarcos en casona del Carmen, junto a rebajes de aceras en las calles Casar y La Brava y retejado con distintas actuaciones en el Palacio de Albaicín y la Casona del Carmen. Intervenciones previstas para los meses de febrero, marzo y abril del 2026.

Este programa de talleres de empleo representa una herramienta fundamental para la inserción laboral, promoviendo el desarrollo de habilidades profesionales y la realización de obras de utilidad pública que aportan valor social y comunitario.

Ambos certificados están subvencionados por el Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, por un importe de 376.819 euros y están financiados con fondos de empleo de ámbito nacional.