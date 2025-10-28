El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Batería El Brusco de Noja. DM

Noja recupera el entorno de la batería El Brusco

Se mejorará el sendero de acceso, se limpiará el lugar de vegetación invasora y se instalarán paneles explicativos

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Martes, 28 de octubre 2025, 13:24

El Ayuntamiento de Noja se ha puesto manos a la obra con la antigua batería del Brusco, ubicada junto a la playa de Trengandín, en la que se acometerán labores de limpieza y eliminación de vegetación invasora. También se mejorará el sendero de acceso y se crearán pequeñas áreas de descanso en las plataformas del antiguo fortín, siempre manteniendo el suelo natural y respetando la forma original del terreno. La actuación, financiada por el Plan de Sostenibilidad Turística, ha sido adjudicada a Quintial por un importe de 21.793 euros.

El objetivo es proteger el entorno natural y patrimonial de una de las zonas paisajísticas más emblemáticas del municipio. Asimismo, se preservarán los elementos históricos más relevantes del enclave, como los muros curvos de mampostería que formaban los parapetos originales. También se contempla la instalación de paneles informativos que permitirán al visitante conocer la historia defensiva del espacio y la importancia ecológica del entorno.

El proyecto incorpora, además, la plantación de especies autóctonas propias de la costa cantábrica para favorecer la recuperación del paisaje natural y fomentar la biodiversidad. Se reforzarán las medidas de seguridad con vallado en las zonas cercanas al acantilado, garantizando un tránsito cómodo y seguro para vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Noja Mireia Maza ha remarcado que la batería del Brusco es un espacio cargado de historia y valor ambiental. «Esta intervención nos permite recuperar un lugar que forma parte de nuestro patrimonio, mejorando su accesibilidad y garantizando su conservación para las generaciones futuras.»

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa su estrategia de recuperación y cuidado de espacios naturales singulares, forma de reforzar la identidad paisajística y patrimonial del municipio.

