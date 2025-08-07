Una nueva senda junto al arroyo Otero en Bezana El Ayuntamiento ha iniciado esta semana la colocación de un puente de grandes dimensiones sobre el cauce del río, en las inmediaciones del parque de San Juan de la Canal

Uno de los puentes junto al arroyo Otero y el parque de San Juan de la Canal.

Elena Tresgallo Bezana Jueves, 7 de agosto 2025, 11:17

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha iniciado las obras de acondicionamiento de la senda verde del arroyo Otero-San Juan de la Canal, una actuación estratégica que permitirá conectar, a lo largo de un trazado de 450 metros -que incluye la colocación de dos puentes peatonales sobre el arroyo Otero-, las inmediaciones del parque de San Juan de la Canal con el cementerio y la calle Cervantes. El proyecto, adjudicado por un importe total de 214.656,77 euros (IVA incluido), busca consolidar un corredor verde en esta zona del municipio, eliminando barreras, mejorando accesos y reforzando la identidad paisajística de este entorno natural.

Durante una visita a las obras -que en estos momentos se centran en ultimar la colocación del puente peatonal principal-, la alcaldesa, Carmen Pérez, ha destacado que «este proyecto responde al compromiso de este equipo de gobierno con la movilidad peatonal, la sostenibilidad y la recuperación del entorno natural». «Queremos dotar a Bezana de un auténtico anillo verde que permita conectar, a pie o en bicicleta, todos los pueblos del municipio, poniendo en valor nuestro patrimonio ambiental».

El anillo verde

Según describe la alcaldesa en un comunicado, con esta obra, el Ayuntamiento «da un paso más en su estrategia de reconexión de espacios naturales, movilidad sostenible y puesta en valor del territorio, mejorando al mismo tiempo la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos». Pérez también ha puesto de relieve que, con esta ejecución, se dará continuidad a las sendas y trazados existentes en el entorno costero, generando una vía de más de dos kilómetros de longitud al conectar las sendas asociadas a los arroyos en el barrio Las Higueras y los paseos peatonales hasta la calle Murillo, en Soto de la Marina.

La alcaldesa de Bezana, junto a responsables municipales y de la obra, supervisando los trabajos.

Además de la creación de este nuevo trazado, la actuación incluye la instalación de un puente peatonal de tres metros de anchura y 21 metros de largo, que cruzará el cauce del arroyo Otero y dará continuidad al trazado actual de la senda.

La colocación de esta estructura, de más de 20 toneladas de peso, ha comenzado esta semana y se prevé que los trabajos estén concluidos en unos quince días. Además, se construirá otro pequeño puente sobre el arroyo Liencres (afluente del arroyo Otero), con el fin de conectar las dos secciones del parque de San Juan de la Canal y facilitar el uso de su fracción sur, hasta ahora menos accesible.

La regidora explicó que el proyecto no solo permitirá prolongar y enlazar las sendas ya existentes, sino que responde a la necesidad de corregir desajustes en las rasantes de algunas zonas verdes y resolver las dificultades de paso en intersecciones con infraestructuras de vialidad, que hasta ahora limitaban la continuidad del recorrido.

Asimismo, se actuará sobre el tratamiento de la vegetación arbórea y se resolverá un importante déficit de señalización y delimitación, de forma que este corredor pueda ser claramente identificado y valorado como un espacio natural de uso público.

La senda discurre por áreas públicas asociadas a la servidumbre del arroyo Otero y su afluente, así como por antiguos caminos municipales -como el tradicional 'camino real'- actualmente en desuso, que serán recuperados como parte de esta intervención.