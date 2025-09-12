Nuevo césped para el campo de fútbol Iván Pulido de Noja El ayuntamiento acaba de licitar la obra para sustituir la hierba artificial con el fin de mejorar el uso y la seguridad de los jugadores que acuden a la instalación

Ana Cobo Noja Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:58

El Ayuntamiento de Noja renovará el césped artificial del campo de fútbol municipal Iván Pulido, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y la seguridad de la instalación.

La obra, licitada por un importe de 307.362 euros, iva incluido, responde a la necesidad de sustituir la hierba que lleva en uso más de quince años, superando con creces los plazos de renovación recomendados por la FIFA y las Federaciones Autonómicas, situados entre los 10 y 12 años.

Aunque el aspecto visual del terreno es aceptable, los futbolistas que entrenan y compiten en el campo han señalado en numerosas ocasiones la dureza de la superficie, que provoca sobrecargas musculares y otras lesiones.

Además, el actual pavimento deportivo está compuesto por un relleno técnico de caucho sintético que, con el paso del tiempo, puede acabar en la red de drenaje y llegar a sistemas de depuración o incluso a aguas naturales, con el consiguiente impacto ambiental.

Por otro lado, el notable incremento en el uso de las instalaciones en los últimos años, con la creación de nuevos equipos como el Noja B y la creciente demanda de niños y jóvenes del municipio, ha evidenciado la necesidad de renovar de «forma urgente» la superficie de juego.

Los trabajos consistirán en la retirada del césped actual y la colocación de un nuevo sistema con mejores características técnicas, mayor seguridad y menor impacto ambiental. Entre las principales novedades destaca la sustitución del relleno técnico de caucho por un material natural: polvo de hueso de aceituna, tratado y adaptado para este uso deportivo.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Noja garantiza «un terreno de juego moderno, seguro y sostenible, que mejorará las condiciones para los deportistas locales y visitantes, al tiempo que contribuirá a la reducción de materiales contaminantes en el entorno».

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha destacado que esta obra« era una necesidad que venían reclamando tanto los clubes como los usuarios habituales de estas instalaciones, y con esta actuación damos un paso más en nuestra apuesta por el deporte seguro, de calidad y accesible para todos».