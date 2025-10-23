El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Panorámica de la Costa de Ajo. DM

Nuevo paso para conectar el saneamiento de Ajo con el de las marismas de Santoña

Ya se ha redactado el proyecto de la obra que se licitará en cuanto el Gobierno tenga los permisos necesarios, con un presupuesto de 2,7 millones de euros

Ana Cobo

Ana Cobo

Bareyo

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:18

El Ayuntamiento de Bareyo recibirá próximamente el proyecto elaborado por la Consejería de Fomento para conectar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ajo con el saneamiento general de las Marismas de Santoña. Con este plan se persigue sanear el municipio de forma integral y dar respuesta a la petición de Bareyo de eliminar la actual estación depurador de la playa, manera de evitar los vertidos que se generan en este punto especialmente en verano.

Ha sido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien le ha trasladado al alcalde de Bareyo, Pedro Prieto, que el proyecto está listo y que las obras saldrán a licitación en cuanto la Administración autonómica disponga de todos los permisos necesarios. Como es conocido, el presupuesto base es de 2,7 millones de euros y el plazo de ejecución, de 18 meses.

Las obras consistirán en la ejecución de tres nuevas estaciones de bombeo y la reposición de otras dos existentes, además de la instalación de nueve colectores por gravedad y de otros cuatro por impulsión. También se pondrán en marcha nuevos tanques de tormenta para permitir la regulación de los caudales que se incorporan a la red general y de otros colectores para recoger las aguas de aquellos barrios que se encuentran todavía sin conexión a la red.

Otras actuaciones

Asimismo, la presidenta ha informado al alcalde que en estos momentos está en revisión la obra de renovación de la red de saneamiento en la travesía de Ajo, con un presupuesto cercano a los 50.000 euros, actuaciones todas estas que se sumarán a la conexión del barrio Noceda a la red general.

Además, hay proyectados varios asfaltados dentro del municipio por valor de 280.000 euros dentro del Plan de Inversiones en Municipales.

Buruaga y Prieto han aprovechado para debatir otras peticiones del municipio relacionadas con la mejora de las instalaciones del colegio y del ambulatorio, las líneas de transporte y la construcción de una senda peatonal entre Bareyo y Güemes, demandas que Buruaga se ha comprometido a estudiar con las consejerías competentes.

