El exalcalde de Noja, Jesús Díaz, durante el juicio que se celebró en 2021 en la Audiencia Provincial de Cantabria. Sane

El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor

La tasación, a la que hay que sumar los intereses, es 766.113 euros inferior a la de Nocanor| El exregidor la rebaja a los 12 millones y el Ayuntamiento cree que hay que hacer unos estudios auxiliares| Ahora se tiene que pronunciar la Audiencia Provincial

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:36

Comenta

Un perito judicial ha fijado en 26 millones de euros (más los intereses legales) la indemnización que el exalcalde de Noja, Jesús Díaz, debe abonar a Nocanor ... por perjudicar irregularmente el proyecto de construcción de 184 viviendas de la promotora, perteneciente al también exalcalde Miguel Ángel Ruiz y a su familia. Unos hechos por los que Díaz fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa y al abono de esa indemnización, salvo que se declarase insolvente. En ese supuesto, que en estos momentos se desconoce, sería el Ayuntamiento de Noja el que tendría que hacerse cargo de esa suma millonaria como responsable civil subsidiario.

