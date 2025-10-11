El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor

Un perito judicial ha fijado en 26 millones de euros (más los intereses legales) la indemnización que el exalcalde de Noja, Jesús Díaz, debe abonar a Nocanor ... por perjudicar irregularmente el proyecto de construcción de 184 viviendas de la promotora, perteneciente al también exalcalde Miguel Ángel Ruiz y a su familia. Unos hechos por los que Díaz fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa y al abono de esa indemnización, salvo que se declarase insolvente. En ese supuesto, que en estos momentos se desconoce, sería el Ayuntamiento de Noja el que tendría que hacerse cargo de esa suma millonaria como responsable civil subsidiario.

No obstante, todas las partes implicadas está a la espera de una resolución de la Audiencia Provincial de Cantabria, que tendrá la última palabra después de que dictara auto de ejecución de sentencia hace ya dos años.

Durante el juicio celebrado en la Sección Tercera en 2021, el denunciante (Nocanor) reclamaba 12,9 millones de euros más intereses. Sin embargo, hace dos años el Tribunal Supremo, en base a un recurso de la inmobiliaria de Miguel Ángel Ruiz, amplió las bases para calcular la indemnización que el condenado deberá sufragar y que se tiene que determinar en ejecución de sentencia.

En diciembre de 2023, el exalcalde Ruiz presentó ante la Audiencia Provincial la reclamación en la que cuantificaba la cantidad que entiende que el condenado (o el Ayuntamiento) debe indemnizarle por el perjuicio causado. El responsable de Nocanor reclamó 26,8 millones (más 7,2 de intereses generados, que después de dos años siguen aumentando).

La cantidad que ha establecido el perito judicial en un informe emitido el pasado mes de julio es de 26.059.937 euros. Es decir, 766.113 euros menos que lo que estableció la promotora, y a lo que habría que sumar los intereses legales que procedan.

Por su parte, el exalcalde Jesús Díaz ha presentado un informe pericial, sustentado en valoraciones realizadas por la empresa Tasaciones Inmobiliarias SA (Tinsa), en el que se concluye que la indemnización a percibir por Nocanor, «por parte de quien resulte responsable en derecho», asciende a 12,9 millones de euros. Un cantidad que resulta de sumar 2,4 millones por los retrasos en la obtención de la licencia urbanística y su paralización, y 10,5 millones por el lucro cesante en forma de beneficios dejados de percibir por Nocanor.

Posición del Ayuntamiento

Antes de conocer la conclusión del perito judicial, el Ayuntamiento de Noja –que ha solicitado la celebración de una vista antes de que el tribunal tome una decisión definitiva– consideró que la reclamación presentada por Nocanor «no se encuentra respaldada por documentos contables suficientes» en relación a los honorarios y el sobrecosto de intereses. «La reclamación no es correcta», sostienen, al tiempo que consideran que es necesario establecer un criterio previo a la hora de hacer la valoración. «Para poder realizar un informe pericial completo se necesita encargar estudios auxiliares», consideran.

A la espera de una decisión de la Audiencia, desde el Ayuntamiento nojeño no ocultan su preocupación ante la hipotética circunstancia de que tengan que hacer frente a una indemnización millonaria «que supondría la quiebra», según reconoció la alcaldesa Mireia Maza (PP) cuando conoció lo que reclamaba Nocanor.