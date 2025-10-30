El PRC de Meruelo lleva al pleno el «desmantelamiento» del hospital de Laredo Ha presentado una moción para instar al Gobierno de Cantabria a la pérdida de servicios y el «abandono» del centro sanitario

Ana Cobo Meruelo Jueves, 30 de octubre 2025, 10:01

El portavoz del PRC de Meuelo, Alejandro Pascual Trueba, ha presentado una moción al pleno de este jueves para instar al Gobierno de Cantabria a adoptar medidas inmediatas para revertir la «situación insostenible» y cesar el «desmantelamiento» que vive el Hospital Comarcal de Laredo.

Pascual ha denunciado la «paulatina degradación» de los servicios sanitarios que sufre este centro hospitalario desde el inicio de la legislatura, con efectos directos en los pacientes y el personal del centro. «Desde hace meses sufrimos una alarmante falta de anestesistas que está provocando la cancelación de cirugías no urgentes y un incremento inaceptable de las listas de espera», ha asegurado.

A esta situación se suma, según recoge la moción, la supresión de una plaza de enfermera en el turno de noche, lo que deja sin cobertura los servicios de reanimación y esterilización en caso de intervenciones simultáneas, además de la reciente eliminación de las guardias presenciales de traumatología los fines de semana y festivos, obligando a los pacientes a desplazarse hasta el Hospital Valdecilla en Santander, con el consiguiente perjuicio y riesgo para su salud.

7.000 firmas

El portavoz regionalista ha recordado que esta situación ha provocado una fuerte movilización social y profesional, que ya ha reunido más de 7.000 firmas para reclamar la recuperación de servicios esenciales.

Ante esta realidad, el PRC de Meruelo pide la intervención del Ayuntamiento para instar al Gobierno de Cantabria a implementar, con carácter urgente, medidas como la recuperación de la plantilla mínima de anestesistas, la restitución de la tercera enfermera de quirófano en el turno de noche, el restablecimiento de las guardias de traumatología presenciales los fines de semana y festivos y el inicio inmediato de las obras de ampliación y modernización del centro, anunciadas en 2023 por el consejero de Salud, César Pascual, y aún sin ejecutar.

«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantelan los servicios de nuestro hospital de referencia en la comarca oriental y se condena a los vecinos a una atención sanitaria de segunda», ha advertido Pascual.