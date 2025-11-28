El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Consultorio de Noja. DM

El PRC de Noja pide ampliar la hospitalización domiciliaria al municipio

Ha registrado una moción para instar a la Consejería de Salud a implantar este servicio para beneficio de los vecinos más mayores y dependientes

Ana Cobo

Noja

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:45

El PRC de Noja ha registrado una moción encaminada a que el Ayuntamiento inste a la Consejería de salud a ampliará el alcance del servicio de hospitalización domiciliaria prestado desde al Hospital Comarca de de Laredo hasta el municipio de Noja.

En su exposición de motivos señalan que la hospitalización a domicilio se caracteriza por ofrecer en el propio hogar del paciente una atención sanitaria de complejidad y calidad equiparables a las prestadas en un entorno hospitalario. Los regionalistas exponen que numerosos estudios y experiencias autonómicas acreditan que esta atención reduce de manera significativa las complicaciones derivadas de la hospitalización prolongada, como infecciones, desorientación o pérdida funcional.

Igualmente, mejora la adherencia a los tratamientos al implicar de forma más activa al paciente y su entorno familiar y desde una perspectiva de salud pública y eficiencia del sistema, la hospitalización domiciliaria contribuye a aliviar la saturación de los centros sanitarios. Por ende, optimiza los recursos médicos y facilita una distribución más equilibrada de la carga asistencial.

Pese a estas ventajas, el PRC lamenta que Noja «carece todavía de este servicio lo que genera desigualdad respecto a otras zonas de Cantabria donde sí se presta». Esto, añaden, implica que los vecinos de la villa que, por sus patologías, podrían recibir atención hospitalaria en su vivienda, «deben desplazarse o permanecer ingresados en centros hospitalarios, con las molestias y riesgos que ello supone».

Los regionalistas creen que especialmente las personas mayores, dependientes o con movilidad reducida del municipio serían las principales beneficiadas de esta atención. Por todo ello, consideran «necesario» que el Ayuntamiento inste formalmente al Gobierno de Cantabria y al Servicio Cántabro de salud «a valorar y ejecutar la implantación del Servicio de Hospitalización a Domicilio en Noja, garantizando así una atención sanitaria más cercana, equitativa y acorde a las necesidades reales de la población».

