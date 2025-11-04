El presupuesto de Argoños se dobla hasta los cinco millones por la financiación del polideportivo El Pleno da luz verde a las cuentas de 2026, que contemplan 300.000 euros para reformar y ampliar el parque San Roque junto a la futura infraestructura deportiva

Martes, 4 de noviembre 2025

El presupuesto de Argoños crecerá hasta los 5,1 millones de euros para el próximo año por la incorporación del montante destinado para ejecutar el futuro polideportivo. El Pleno ha dado luz verde a las cuentas municipales, auspiciadas con el voto del equipo de gobierno popular mientras que el PRC se abstuvo, y que prácticamente se duplican respecto a las del presente ejercicio.

La razón no es otra que el documento ha sumado el ingreso del Gobierno de Cantabria para financiar el ansiado polideportivo local. El convenio firmado entre ambas administraciones contempla sufragar la instalación en dos años. Por ello, en 2026 el Consistorio recibirá 2,4 millones de euros y, en 2027, otros 1,3 millones de euros.

De hecho, en la sesión plenaria se adjudicó la construcción del polideportivo a la empresa Fernández Rosillo por un importe de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. La intención es que las obras arranquen para el próximo mes de enero.

Para el regidor local, Juan José Barruetabeña, el presupuesto aumenta debido a que se ha conseguido «un proyecto histórico, muy demandado, como es el polideportivo y, además, se va a reformar el parque de San Roque, ubicado en las inmediaciones».

Para este segundo proyecto, se recoge otra partida del Ejecutivo regional de 300.000 euros. El propósito ha detallado Barruetabeña, es renovar y ampliar el parque de San Roque, centro neurálgico del municipio, con una antigüedad de más de 40 años. La intervención requerirá sustituir el pavimento actual muy deteriorado, así como instalar nuevos puntos de luz y mobiliario urbano.

La carretera a la iglesia será peatonal

La obra contempla ampliar la superficie de la plaza de San Roque. «Es el sitio donde se celebran todos los eventos festivos de Argoños y se ha quedado pequeña por lo que vamos a agrandarla para que tenga mayor acogida de público». Además, la carretera anexa que conduce a la iglesia pasará a ser peatonal. El coste de esta obra superará los 400.000 euros: la diferencia correrá por cuenta de las arcas municipales.

Barruetabeña también expuso que la Consejería de Turismo ha concedido 65.000 euros para la nueva Oficina de Turismo en Argoños, situada en la avenida Trasmiera. La actual caseta de madera pasará a mejor vida y en su lugar, se levantará una infraestructura con una planta baja, compuesta de una edificación principal con rampas y escaleras para garantizar la accesibilidad. La intención del ayuntamiento es acondicionar las inmediaciones con una plaza pública con bancos, que costará en torno a 70.000 euros.

El documento reserva otros 200.000 euros para la reparación, mantenimiento y conservación de infraestructuras, 55.000 para renovación la alumbrado público, y 70.000 para el desarrollo de festejos. Otro de los importes destacables son los 80.000 euros que se inyectan a la Mancomunidad de Servicio Sociales Siete Villas, 30.000 euros para la promoción turística y 20.000 para eventos deportivos.