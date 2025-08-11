El proyecto del aparcamiento subterráneo de Santoña estará listo para principios de 2026

El Gobierno de Cantabria dispondrá a principios del próximo año del proyecto redactado para la construcción de un aparcamiento subterráneo en Santoña, que tendrá como « ... mínimo» 160 plazas. La infraestructura, que se ubicará debajo del colegio Macías Picavea y de la calle Sor María del Carmen, será, previsiblemente, de pago. Lo anunció ayer el consejero de Fomento, Roberto Media, que adelantó que la empresa pública Gesvicán ya ha cerrado el plazo para la presentación de ofertas a la segunda licitación convocada, al quedar la primera desierta, ya que la documentación de la única concurrente «no garantizaba el anonimato de la propuesta al estar firmada».

La redacción del proyecto tiene un presupuesto de 385.000 euros – se mejoró el importe en 61.000 euros respecto a la primera licitación – y un plazo de siete meses, con lo que la previsión de la Consejería de Fomento es tener listo el documento para el primer trimestre de 2026.

La obra costará en total unos 10,6 millones de euros, de los cuales siete se invertirán en el aparcamiento, que dispondrá de 5.100 metros cuadrados y tratará de poner solución a los problemas de estacionamiento que sufre el municipio, sobre todo en época estival. El resto, los 3,6 millones, se destinarán a la reurbanización de más de 11.400 metros cuadrados del entorno afectado. La idea es actuar en la calle Sor María del Carmen con una reordenación de las plazas de estacionamiento en batería, a un lado, y el acondicionamiento del espacio viario restante como una plaza pública, dando preferencia al tránsito peatonal, al otro. Además, en el área del patio del colegio, se retranqueará el muro perimetral, reduciendo la zona de pistas deportivas, para así ganar más superficie de uso público, con la intención de habilitar otra plaza para uso lúdico en la que se quiere incluir un parque infantil cubierto. El patio del colegio Macías Picavea también será mejorado.

El consejero de Fomento esbozó los avances de este ambicioso proyecto durante una visita realizadas a las obras de regeneración de la antigua cantera del Carmen junto al alcalde de la villa, Jesús Gullart, quien señaló que la intención del Ayuntamiento es que el aparcamiento sea «de pago». En el acto, Media también informó de que la empresa Cobus Homes tendrá en estos días los proyectos básicos para las 28 viviendas en régimen de alquiler asequible que se van a construir en Santoña, de modo que se remitirán «en las próximas semanas» al Consistorio para obtener la licencia de obra, con la intención de poner la primera piedra «a finales de septiembre». Esta promoción supondrá una inversión de 4,1 millones de euros, financiada en un 30% con fondos europeos y el resto a cargo del Gobierno de Cantabria.

Antigua cantera

En la visita, han inspeccionado el resultado de los trabajos de regeneración ambiental ejecutados en la antigua cantera del Carmen, con una inversión de más de 35.900 euros. Han consistido en la recuperación paisajística y la integración ambiental del terreno afectado. Se ha procedido a echar un terreno de tierra vegetal, después se ha realizado una hidrosiembra con semillas herbáceas y leñosas, concluyendo con la plantación de árboles autóctonos. La intención del Ayuntamiento es habilitar en una parte de esta parcela un espacio canino, para lo que ha reservado una partida de 25.000 euros del remanente de tesorería.

El consejero también pasó revista a la renovación de las canalizaciones de la red de servicios municipal y de la aceras de la calle Juan de la Cosa, una actuación que costado casi 100.000 euros en dos fases.