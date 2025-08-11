El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación del parking subterráneo y la reurbanización del entorno. DM

El proyecto del aparcamiento subterráneo de Santoña estará listo para principios de 2026

El consejero de Fomento anunció que tendrá 160 plazas y será de pago. Por otro lado, comunicó que en septiembre se pondrá la primera piedra de las viviendas de alquiler social

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:33

El Gobierno de Cantabria dispondrá a principios del próximo año del proyecto redactado para la construcción de un aparcamiento subterráneo en Santoña, que tendrá como « ... mínimo» 160 plazas. La infraestructura, que se ubicará debajo del colegio Macías Picavea y de la calle Sor María del Carmen, será, previsiblemente, de pago. Lo anunció ayer el consejero de Fomento, Roberto Media, que adelantó que la empresa pública Gesvicán ya ha cerrado el plazo para la presentación de ofertas a la segunda licitación convocada, al quedar la primera desierta, ya que la documentación de la única concurrente «no garantizaba el anonimato de la propuesta al estar firmada».

