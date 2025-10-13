El PSOE denuncia que la paralización de la Casa de Albo de Santoña «pone en riesgo» los fondos europeos El proyecto de rehabilitación lleva más de un año parado por «conflictos con el contratista» y no hay visos de reanudación en un futuro «inmediato»

La portavoz del PSOE de Santoña Carmen González ha denunciado que las obras de rehabilitación de la Casa de Albo «continúan paradas más de un año», lo que, a su juicio, pone en riesgo, entre otras inversiones, los fondos europeos Next Generation-UE con destino a esta actuación.

«Lamentamos que la inacción del equipo de gobierno (Santoñeses-PP) haya generado que no existan visos de que se vayan a reanudar las obras en un futuro próximo o inmediato y con ello se pierdan importantes subvenciones públicas», ha manifestado González.

La edil socialista ha destacado que el Ayuntamiento de Santoña ha obtenido diversas ayudas para la ejecución de estas obras: unos 100.000 euros del grupo de acción local Oriental de Cantabria con el fin de dedicar un espacio del inmueble a un museo de la historia de la mar y la conserva, 86.000 euros de fondos europeos destinados a financiar actuaciones de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios públicos y la parte destinada a este proyecto del Plan de Sostenibilidad Turístico del municipio, dotado con 3 millones de euros de fondos europeos.

«Todas estas ayudas y subvenciones o ya se han perdido, por no poder ser justificado el gasto en plazo, o se encuentran en gravísimo riesgo de ser perdidas por la paralización de las obras», ha advertido.

Y ha considerado que es «una situación preocupante, cuya única responsabilidad recae en el equipo de gobierno municipal», quienes, en su opinión, «no han parado de dar bandazos en relación a esta actuación».

Continuas modificaciones

Para la socialista, «todo ha sido un cúmulo de despropósitos». De esta forma, ha enumerado que primero fue «el cambio de los usos futuros; después modificaciones en la ejecución de obra del proyecto inicial y, ya por último, conflictos con el contratista, que han dado lugar a una paralización y suspensión de las obras desde hace más de un año», ha aseverado. Además, ha señalado que no hay «ninguna previsión de reinicio en el futuro inmediato, cuando en las fechas actuales ya debieran haber finalizado».

En cuanto al proyecto, ha incidido en que en agosto de 2022 dio comienzo la última fase para la rehabilitación integral de la Casa de Albo, con una inversión superior a los 500.000 euros, destinada a la completa reforma interior y su adecuación a la normativa en vigor como edificio de pública concurrencia, ya que el plan es destinarla a museo de la historia de la conserva local.

«Lamentamos profundamente que se esté privando a los vecinos de poder contar con nuevos equipamientos y dependencias municipales, tanto para nuevos servicios públicos de naturaleza social para jóvenes y mayores, como actividades y programas culturales, el espacio museístico o los espacios destinados a albergar la nueva oficina de turismo y un nuevo jardín que supondría un lugar de encuentro y esparcimiento de todos los ciudadanos».