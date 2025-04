El PSOE de Santoña insta a que se drague la bahía antes de comenzar las costeras del verdel y el bocarte

Ana Cobo Santoña Miércoles, 16 de abril 2025, 13:17 Comenta Compartir

El PSOE de Santoña presentará en el próximo pleno una moción para instar al Gobierno de Cantabria a garantizar el adecuado dragado del puerto pesquero, su canal de acceso, la barra y la dársena, de forma continua y permanente, «debiendo, siempre, llevarse a efecto la primera actuación anual, con carácter previo al comienzo de las costeras del verdel y el bocarte».

La formación muestra en el escrito registrado su preocupación por el «retraso» en la licitación del nuevo contrato Plan de Dragados para la comunidad por parte del Gobierno de Cantabria, pues el anterior se encontraba vigente de 2020 a 2024.

Según los socialistas, «nos encontramos a mitad de abril y hasta la fecha no ha dado comienzo el dragado en el puerto de Santoña». Debido a la falta de retirada de sedimentos, recuerdan que, el pasado 1 de abril, «un buque pesquero quedó encallado en la canal de acceso al puerto, bloqueando la entrada y salida del mismo, con el riesgo que todo ello conlleva para la navegabilidad».

Esta imagen, denuncia la formación, «nos retrotrae a tiempos pasados, en los que no se llevaba a cabo un dragado permanente de nuestro puerto y de otros puertos de la región». Se trata de unos hechos, añaden, que« ponen en peligro la adecuada navegabilidad por la canal de acceso, generan incertidumbre y una imagen negativa del puerto de Santoña, el más importante de Cantabria».

Para los socialistas, el Gobierno de Cantabria no tenido la previsión adecuada en la licitación del contrato, a sabiendas de su vencimiento, «generando que los dragados no se hayan producido, tal y como se debería, con carácter previo al comienzo de las costeras del verdel y el bocarte, y que, lejos de anunciarse para el mes de marzo, no se han iniciado».

El partido, a través de su portavoz Carmen González, expone que en el pasado, y por parte del anterior equipo de gobierno, con apoyo a las reivindicaciones de la Cofradía de Pescadores de Santoña y de la mano de esta, «se logró revertir esa situación, llevándose a cabo por el Gobierno de Cantabria dragados periódicos en los meses de febrero-marzo y junio, en diversos puntos como la barra, la canal de acceso y la dársena, así como el necesario balizamiento en la bahía o inversiones en los pantalanes, dársenas o otras instalaciones portuarias, algunas de las cuales, acordadas y tramitadas tiempo atrás, se encuentra ahora en fase de ejecución».

Por todo ello, la formación instará al Gobierno de Cantabria a que drague con la antelación necesaria para no comprometer, la «imagen del puerto de Santoña, la seguridad en la navegabilidad y la calidad de servicios que se prestan por la Cofradía de Pescadores a las embarcaciones locales y foráneas»,