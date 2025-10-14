El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotos de familia de los exalumnos del Manzanedo, acompañados de sus esposas. DM

Un reencuentro 63 años después de compartir aula en Santoña

Una veintena de compañeros de clase en el Bachiller Superior del instituto Manzanedo, modalidad marítimo pesquera, vuelven a juntarse en la villa

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Martes, 14 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Han sido dos jornadas entrañables de emociones nostálgicas y hermandad. Una veintena de antiguos alumnos que estudiaron hace 63 años el Bachiller Superior, modalidad marítimo ... pesquera, en el instituto Marqués de Manzanedo de Santoña han celebrado, recientemente, un encuentro en la villa para compartir anécdotas y recuerdos de pupitre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  6. 6

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  7. 7

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  8. 8

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  9. 9 Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
  10. 10 Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un reencuentro 63 años después de compartir aula en Santoña

Un reencuentro 63 años después de compartir aula en Santoña