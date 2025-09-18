El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agustín Garay exhibe la medalla de oro conseguida en la modalidad individual. DM

El remero santoñés Agustín Garay brilla con tres oros en el Campeonato Mundial de Veteranos de Remo

La competición se desarrolló el pasado fin de semana en el campo de regatas de Bañolas (Gerona) con más 5.400 remeros procedentes de distintos países

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 17 de septiembre 2025

El veterano remero santoñés Agustín Garay ha regresado del Campeonato del Mundo Máster de Remo, celebrado el pasado fin de semana en el campo de regatas de Bañolas (Gerona) con tres medallas de oro, que avalan su constancia, buena forma e imbatibilidad.

El deportista, que milita en el Club Trasmerano de la villa y lleva casi 50 años practicando esta disciplina, ha logrado las preseas doradas en las modalidades de skiff, en doble scull y en cuatro scull.

En el evento, se dieron cita más de 5400 remeros llegado de diferentes países y perteneciente a 745 clubes. A lo largo de cinco jornadas se disputaron las regatas en diferentes modalidades y categorías. Garay ha llevado a lo más alto el nombre de Santoña el proclamarse ganador en la modalidad de skiff (remo individual), sobre una distancia de 1.000 metros, parando el tiempo 4:03.730. La plata en esta prueba fue para el británico Stephens Bradford On Von con 4:09.830, mientras que el canadiense Hardy Maple Bay con 4:10.11, quedó en tercer lugar.

En doble scull, Garay se subió a la embarcación con el argentino Omar Ferrari, siendo los primeros en atravesar la meta tras cubrir los 1.000 metros de distancia con una marca de 3:41.540. El santoñés redondeó la gesta colgándose una tercera medalla en cuatro scull, donde remó junto a dos argentinos, Omar Ferrari y Andrés y un brasileño, Mario.

