La rotura de una tubería de gas en Castillo Siete Villas obliga a los vecinos a clausurar sus casas

La Guardia Civil perimetró una zona de seguridad en esta localidad de Arnuero al mediodía durante una hora

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:22

La rotura de una tubería de gas en el pueblo de Castillo Siete Villas, en Arnuero, ha provocado que, alrededor de las 13.00 horas ... de este lunes, se hiciera un llamamiento a los vecinos para que cerrasen puertas y ventanas por orden de la Guardia Civil, que ha creado un perímetro de seguridad acordonando la zona. El incidente ha ocurrido en la carretera CA-147, a la altura del Mesón el Bodegón, y ha obligado a cortar el suministro por espacio de una hora para proceder a reparar el tubo dañado.

