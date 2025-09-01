La rotura de una tubería de gas en Castillo Siete Villas obliga a los vecinos a clausurar sus casas

La rotura de una tubería de gas en el pueblo de Castillo Siete Villas, en Arnuero, ha provocado que, alrededor de las 13.00 horas ... de este lunes, se hiciera un llamamiento a los vecinos para que cerrasen puertas y ventanas por orden de la Guardia Civil, que ha creado un perímetro de seguridad acordonando la zona. El incidente ha ocurrido en la carretera CA-147, a la altura del Mesón el Bodegón, y ha obligado a cortar el suministro por espacio de una hora para proceder a reparar el tubo dañado.

Rotura de tubería de gas #Arnuero. @guardiacivil corta el tráfico y se desaloja un local. Bomberos @cantabriaes instan a los vecinos a cerrar puertas y ventanas, y crean perímetro de seguridad. Apoyan al técnico en el corte de suministro y descubren la tubería para su reparación pic.twitter.com/SlFKN4sbsA — 112 Cantabria (@112Cantabria) September 1, 2025

Según ha explicado a este periódico el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, el contratiempo tuvo lugar cuando unos operarios municipales se encontraban arreglando una fuga detectada en la tubería del agua. Al parecer, la arqueta en la que trabajaban también llevaba la tubería de gas en alta y esta se ha roto accidentalmente. De inmediato, se ha dado parte al 112. Hasta el lugar acudieron los bomberos y la Guardia Civil, así como concejales del ayuntamiento.

Dado que la canalización del gas quedó al descubierto y el gas estaba fluyendo a la calle, se procedió a cortar el tráfico de la carretera y, a la par, se pidió a los residentes en las casas circundantes que tomaran medidas de precaución, cerrando puertas y ventanas, hasta que los técnicos de la compañía del gas arreglaron la avería. El percance se prolongó por espacio de una hora y media y la zona ya ha recuperado la normalidad.