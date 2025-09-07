El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La trainera de remo pasa junto al barco Nuevo Libe, que portó a la Virgen del Puerto por las aguas de la bahía.

Ver 15 fotos
La trainera de remo pasa junto al barco Nuevo Libe, que portó a la Virgen del Puerto por las aguas de la bahía. A.C

Santoña acuna entre las aguasde su bahía a la Virgen del Puerto

La villa se echó a la calle para vivir un emotivoy multitudinario reencuentro conla Morenuca durantela procesión marítima

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:07

Cada 7 de septiembre, Santoña se emociona por mar y por tierra cuando llega el día de la procesión. El cariño por su patrona, la ... Virgen del Puerto, cala hondo en el corazón de los santoñeses. Sean o no gentes de la mar. Sean creyentes o menos creyentes. El reencuentro con la Morenuca trasciende la religión. Es una tradición con sabor a salitre en la que todo un pueblo se vuelca. Unos, integrando la comitiva que la escolta en su paseo. Otros, admirándola desde la distancia. Y todos con un mismo pensamiento y deseo: que proteja a los nuestros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    Santander se abre al mar
  3. 3 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  4. 4

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  5. 5

    El plante anticipado
  6. 6

    Gasolina, motores al límite y derrapes de película
  7. 7 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  8. 8

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  9. 9

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  10. 10

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santoña acuna entre las aguasde su bahía a la Virgen del Puerto