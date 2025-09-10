Santoña concede una calle a los marineros locales Pedro de Villa y Ruy García, que participaron en el Descubrimiento de América La denominación se otorgará al vial que conecta la Plaza de la Villa con la calle Pérez Galdós

El navegante y cartógrafo Juan de la Cosa no fue el único santoñés que participó en la expedición del descubrimiento de América junto a Colón. A bordo de la nao Santa María también iban dos marineros, oriundos de esta villa, que han pasado desapercibidos en los libros de historia. Se llamaban Pedro de Villa y Ruy García. Ahora, el Pleno de Santoña ha saldado una deuda con ambos acordando reconocer públicamente sus figuras, bautizando a la pequeña calle que conecta la Plaza de Villa con el vial de Pérez Galdós con sus nombres.

De esta forma, dejarán de ser unos completos desconocidos para el común de los vecinos que, a partir de ahora, podrán sentirse orgullosos al saber que fueron tres santoñeses los que cruzaron el océano en el viaje que supuso el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492.

La iniciativa de poner en valor la hazaña de estos dos marineros surgió del portavoz del grupo municipal de Vox, Salvador Sarabia, impulsando una moción que, tras tratarse en conjunto de portavoces, se presentó al Pleno con el respaldo de todos los partidos políticos. Es por ello que hubo unanimidad para el pequeño vial, que va desde el número 7 de la Plaza de la Villa a Pérez Galdós, sin denominación hasta ahora, pase a llamarse calle 'Pedro de Villa y Ruy García'. Incluyendo placa justo debajo de los nombres, 'Tripulantes de la nao Santa María'.

Sarabia expuso que «si bien Juan de la Cosa formó parte de la tripulación de este primer viaje, ocupando el puesto de maestre de la misma, no fue el único santoñés que integró esta apasionante aventura, pues de los más de veinte tripulantes cuyos nombres y procedencia conocemos dos eran originarios de Santoña: los marineros Pedro de Villa y Ruy García», explica el edil de Vox. Así también lo ha confirmado el informe elaborado por el director de la Casa de Cultura y experto en la historia local, Rafael Palacio.

Con esta iniciativa, destacó Sarabia, Vox Santoña busca poner en valor «la fuerte vinculación de la villa con uno de los acontecimientos más importantes de la Historia Universal, como fue el descubrimiento del Nuevo Mundo».

Todas las formaciones dieron su parabién a la propuesta, deteniéndose más en el reconocimiento a la figura de estos marineros, el socialista Sergio Abascal, quien reseñó el mérito de Sarabia por sacar a la luz «esta parte de la historia, que muchos no conocíamos, y es muy importante».

Estudios de su origen santoñés

A raíz de la moción, explicó que ha indagado diversos archivos dando con la historia la estadounidense Alice Bache Gould, nacida en Masachusetts, en 1868, y afincada posteriormente en España muriendo en Simancas, que «fue una estudiosa de los viajes de Cristobal Colón y el descubrimiento de América y una experta en el periodo del reinado de los Reyes Católicos».

Una de sus publicaciones, según manifestó Abascal en la sesión, se titula 'Nueva lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492', en la cual se «prueba, documenta, aclara y evidencia el origen santoñés de estos dos marineros, así como sus vicisitudes posteriores. Es destacable como enmienda a otros autores que por error atribuyen el nacimiento de Pedro de Villa en Puerto de Santa María, cerca de Sanlúcar de Barrameda, en lugar de Puerto de Santa María de Santoña».