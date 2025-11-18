Santoña destinará más de medio millón de euros a renovar casi 800 puntos de luz La modernización de luminarias abarca distintas calles de la villa, el barrio de Piedrahíta, la playa de Berria, el polígono industrial y los dos campos de fútbol.

Ana Cobo Santoña Martes, 18 de noviembre 2025, 12:25

Se renovarán 768 luminarias y se incorporarán nuevos puntos de luz en zonas que lo requieran por seguridad. El Ayuntamiento de Santoña ha impulsado un proyecto de reposición y modernización del alumbrado público exterior encaminado a ser «un municipio más eficiente, sostenible y seguro». La acción, con un coste de 573.591 euros, comprende distintas calles de la villa, el barrio de Piedrahíta, el polígono industrial la playa de Berria y los dos campos de fútbol.

La intervención, una de las más ambiciosas en la materia de los últimos años, permitirá sustituir tecnologías antiguas y poco eficientes por sistemas led de última generación, más duraderos y seguros. Con esta próxima fase, ya en licitación, se completará casi la renovación del 100% del alumbrado municipal a tecnología eficiente.

Los trabajos incluirán la retirada de las luminarias anticuadas, la reposición de báculos en mal estado y la actualización de proyectores en instalaciones deportivas. El objetivo es reducir el gasto energético y con este, las emisiones contaminantes, aumentar la capacidad lumínica de los puntos de luz y facilitar la explotación y mantenimiento del sistema y del control de consumos. De hecho, según un estudio económico realizado para el proyecto, se producirá un «ahorro notable» en la factura municipal de la luz, retornando el dinero de lo invertido en unos ochos años. La financiación del contrato es aportada por los fondos europeos del Plan de sostenibilidad Turística.

La modernización de luminarias exteriores se dejará notar en el casco urbano en la calles: Manzanedo, El Buciero, Alfonso XII, Cervantes, Casimiro Iborra, Las Huertas, San Miguel, Santander, Desengaño, Duque de Santoña, Juan de la Cosa, Lons, Marinos de Santoña, Sor María del Carmen, Ramón Bringas, Trasmiera, así como travesías y pasajes vinculados. De igual manera, los puntos de luz eficientes se instalarán en el Paseo Pereda, urbanización Macías Picavea, avenida Almirante Carrero Blanco, zonas del polígono industrial, rotonda de la trainera, vías de accesos a Santoña,, en el entorno urbano de la plaza de Berria, el barrio de Piedrahíta y los dos campos de fútbol.

Desde el Ayuntamiento, han destacado que con esta mejora «conseguirá reducir el consumo energético municipal hasta un 74% y disminuir las emisiones de dióxido de carbono de manera significativa». Además, se mejorará la seguridad vial y peatonal, introduciéndose la tecnología LED inteligente en zonas como el Pasaje, donde se instalarán luminarias compatibles con sistemas de control para eventos y ambientación urbana«.