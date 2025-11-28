Santoña no pedirá tres presupuestos de un contrato menor hasta que el gasto supere los 5.000 euros - El cambio - hasta ahora el tope era al pasar de los 1000 euros - respeta la ley en la materia, pero la oposición rechaza que se elimine este «mecanismo adicional de control» establecido hace tiempo

Ana Cobo Santoña Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:58 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

El Pleno de Santoña ha aprobado inicialmente la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para 2025. El equipo de gobierno se valió únicamente de sus votos para sacar adelante la propuesta, mientras que el PSOE votó en contra y el PRC y Vox se abstuvieron. La bancada de la oposición -en su conjunto- reprochó que se presenten unas modificaciones «cuando el presupuesto municipal lleva prorrogado desde 2022», es decir, desde finales de la anterior legislatura.

El concejal de Economía Eloy Oliveri expuso que solo se han tocado «dos puntos» de las bases. Uno está vinculado a los contratos menores. Se aumenta el tope de gasto municipal de 1.000 euros a 5.000 euros para que sea obligatorio pedir, como mínimo, tres presupuestos. Hasta ahora, todas las facturas que superaban 1000 euros debían ir acompañadas de tres ofertas, un requisito que se elimina y aquellos gastos que no superen los 5000 euros se podrán contratar directamente. El edil de Santoñeses defendió que es un cambio «absolutamente razonable» y acorde con lo que marca la ley en esta materia.

Hay que apuntar que el Ayuntamiento de Santoña se había autoimpuesto hace tiempo esta «medida de control adicional». Desde el Gobierno local (PP y Santoñeses) defendieron que esta decisión se toma teniendo en cuenta la inflación. «Los costes de los contratos del Ayuntamiento (reparaciones, mantenimientos…) suben de precio y no son igual 1.000 euros de entonces que de ahora. Esta modificación es necesaria porque, a veces, hay situaciones de verdadera urgencia y tener que pedir tres presupuestos ralentiza la solución del problema».

Además, añadieron, que con este nuevo mecanismo se va a iniciar un procedimiento de apertura de expediente para que el departamento de Intervención no se encuentre con «sorpresas» como «cuando llegaba una factura de menos de 1.000 euros y no había reservado crédito para la misma, lo que suponía una demora para que el proveedor cobrara».

La portavoz del PSOE Carmen González criticó que el equipo de gobierno lleve al Pleno las bases de ejecución del presupuesto porque «no son capaces, aún teniendo mayoría absoluta, de aprobar unos presupuestos propios, estando prorrogados desde el ejercicio 2022».

Tampoco, agregó, han aprobado la cuenta general de 2024 ni 2025 ni la liquidación del ejercicio actual. «El trabajo en materia económica es deficiente y esto implica que se traiga de forma independiente un documento asociado a los presupuestos municipales«.

González se mostró contraria a aumentar el tope de gasto para pedir tres presupuestos de 1.000 a 5.000 euros porque «todo lo que esté por debajo de esta cantidad podrá constituir una adjudicación directa. Se eliminan los mecanismos de control adicionales establecidos en este Ayuntamiento más allá de la ley, lo que va generar mas adjudicaciones directas, aquello que ustedes criminalizaban tanto en el pasado y de lo que ahora son tan partidarios«.

El regionalista Ismael Monje tampoco vio con buenos ojos el cambio. Llegó a manifestar que, si no se tiene que justificar el gasto hasta 5.000 euros, se dará lugar al «amiguismo en los contratos». Para Oliveri estas palabras son «muy graves» y acusó a su contrario de «prejuzgar muy alegremente». Desde Vox, Salvador Sarabia, expresó que lo «ideal» sería que «se presentasen las cuentas municipales y todos estos documentos formasen parte de un documento integral como es el presupuesto. Ahora mismo, estamos todavía con el prorrogado de 2022 y esperamos, por lo menos, que lo tengamos en 2026».

Subvenciones a clubes deportivos

El otro punto de las bases de ejecución que causó debate es el referente a la distribución las subvenciones nominativas a clubes y escuelas municipales. La oposición mantuvo un argumento unitarios denunciando que «no se convoca desde hace meses una comisión de de portes» por lo que no se les había explicado de forma previa los criterios seguidos para el reparto de esas ayudas, (por un valor total de 170.000). «Unos club reciben más cantidad, otros menos, y se dejan fuera a otros que no van a percibir ni un euro de ayuda del ayuntamiento«.

El equipo de gobierno alegó que en en las bases venían los criterios seguido para el reparto de subvenciones: Numero de deportistas federados y fichas activas de club, categorías competiciones en las que participa, número de beneficiarios de las escuela deportivas en la que participa, resultado deportivos y representación del municipio con pruebas. «Pero sobre todo la aportación municipal anterior el grado de cumplimento en la justificación de las subvenciones previas».

En la sesión, también se acordó el importe para el complemento de productividad de este año, que ascenderá a 160.000 euros para los trabajadores del consistorio santoñés.