Papeleras en el paseo marítimo de Santoña. DM

Santoña instalará 50 papeleras en el casco urbano y 17 de recogida selectiva en las playas

La actuación costará 50.300 euros y corre a cargo del Plan de Sostenibilidad Turística

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:18

El Ayuntamiento de Santoña instará 50 papeleras para el casco urbano y otras 17 de recogida selectiva para las playas de Berria y San Martín para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos en estos espacios. La actuación, licitada por 50.300 euros, está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, financiado con fondos europeos Next Generation.

Con esta intervención se busca renovar equipamientos que están deteriorados y, además, se amplía el número de papeleras en las zonas de mayor tránsito. Se ha apostado por modelos más sostenibles que requieran menos mantenimiento.

Las papeleras se fabricarán con materiales duraderos, resistentes al uso intensivo y a las condiciones climáticas. También se ha pensado en que sean elementos ergonómicos. La idea es mejorar «la calidad de los espacios públicos y reforzar la limpieza y la gestión de residuos en zonas clave del municipio», han manifestado desde el Consistorio.

