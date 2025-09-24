Santoña recibe el diploma que acredita a su carnaval como Fiesta de Interés Turístico Nacional El ministro de Turismo entregó al alcalde la distinción en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid

El ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu ha entregado este miércoles al alcalde de Santoña Jesús Gullart el diploma que acredita al carnaval de la villa como fiesta de Interés Turístico Nacional. La entrega ha tenido lugar en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid. Fue el pasado mes de abril cuando la Secretaría de Estado de Turismo acordó otorgar este reconocimiento al festejo y, ahora, ese anuncio queda reflejado en este documento simbólico que certifica el título honorífico.

Junto a Santoña, otros nueve festejos locales han recibido en el acto las distinciones de Interés Turístico Nacional e Internacional concedidas por ser celebraciones de «notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico».

Además del regidor, han acudido al acto en Madrid la concejala de Turismo Sara Lagarma y la edil de Festejos Vanesa San Emeterio. Este logro, ha destacado el Ayuntamiento, «pertenece a todos los santoñeses gracias al trabajo y la ilusión de las peñas, agrupaciones, colectivos culturales y vecinos que hacen que nuestro Carnaval sea único».

Homenaje a Ibáñez

Con este diploma, Santoña «entra en el mapa nacional de las grandes celebraciones, lo que refuerza nuestra proyección turística y cultural». En este día tan especial, el Ayuntamiento ha rendido un sentido homenaje a Agustín Ibáñez, recientemente fallecido, quien «fue el primero en iniciar el expediente para que el Carnaval de Santoña recibiera este reconocimiento. Parte de aquella documentación elaborada por él ha sido fundamental para lograr este título que hoy celebramos entre todos».

