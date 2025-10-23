El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los alumnos haciendo prácticas en las calles de Noja. DM

El taller de empleo de albañilería de Noja pasa a la práctica

Los alumnos están sustituyendo baldosas de calles, acondicionando locales y construyendo una caseta junto al depósito de aguas

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:23

El taller de empleo de albañilería de Noja está ejecutando distintos trabajos de mejora en espacios y edificios municipales dentro de la formación práctica del programa. Los 15 alumnos que participan en esta iniciativa, que buscan mejorar la inserción laboral de personas en desempleo, han llevado a cabo en las últimas semanas la sustitución de baldosas en calles y plazas de la villa, la construcción de una caseta para material electrónico junto al depósito de aguas, el acondicionamiento de un local en la plaza del Ayuntamiento y la mejora de los vestuarios del polideportivo municipal.

El programa, que cuenta con una subvención del Servicio Cántabro de Empleo de 376.819 euros, permitirá a los asistentes obtener dos certificados de profesionalidad. Uno de 'Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización y otro de 'Fábricas de Albañilería'. Ambos combinan contenido teórico y práctico. El taller de empleo tiene una duración de un año. Su finalización está prevista para el 30 de abril de 2026.

