El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcela verde en la que se proyectan las piscinas. DM

Vecinos de Meruelo presentan alegaciones a Urbanismo en contra de las piscinas artificiales

Los afectados aducen la «falta de interés público y necesidad social del proyecto» que se quiere ejecutar en una parcela rústica de 4 hectáreas

Ana Cobo

Ana Cobo

Meruelo

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Vecinos del barrio Solorga, en Meruelo, han dado un nuevo paso en su lucha para detener el proyecto municipal que pretende construir tres piscinas « ... artificiales» y una zona de ocio y de restauración en unas parcelas verdes junto al río Campiazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  6. 6

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  9. 9

    Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud
  10. 10

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vecinos de Meruelo presentan alegaciones a Urbanismo en contra de las piscinas artificiales

Vecinos de Meruelo presentan alegaciones a Urbanismo en contra de las piscinas artificiales