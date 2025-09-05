El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El helicóptero del 112 se ha desplazado hasta la zona para atender al afectado. 112 Cantabria

Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

La persona había perdido la consciencia, pero fue atendida en el mismo arenal por el 112 y no requirió traslado al hospital

A. G. P.

A. G. P.

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:42

El servicio de emergencias 112 Cantabria ha tenido que intervenir hoy en la playa de Loredo para atender a un bañista que estuvo a punto ... de ahogarse. Efectivos del servicio se desplazaron en helicóptero hasta la zona tras recibir el aviso de que una persona había sido sacada del agua por los surfistas con «síntomas de preahogamiento con pérdida de consciencia».

