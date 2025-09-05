Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo
La persona había perdido la consciencia, pero fue atendida en el mismo arenal por el 112 y no requirió traslado al hospital
Santander
Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:42
El servicio de emergencias 112 Cantabria ha tenido que intervenir hoy en la playa de Loredo para atender a un bañista que estuvo a punto ... de ahogarse. Efectivos del servicio se desplazaron en helicóptero hasta la zona tras recibir el aviso de que una persona había sido sacada del agua por los surfistas con «síntomas de preahogamiento con pérdida de consciencia».
Una vez en el arenal cántabro, procedieron a atender y evaluar a dicha persona. Según destacó el propio servicio en sus redes sociales, «la médico examina al afectado descartando afecciones graves, sin que se requiera traslado a centro hospitalario.»
Se da la circunstancia de que este verano ha registrado la peor cifra de ahogamientos en una década en España, que a principios del mes de agosto ascendían ya a 209 casos solo durante el periodo estival. En total, en ese momento se habían registrado en todo el año más de 300.
En el caso de Cantabria, el balance a 9 de agosto era de siete personas ahogadas en las playas de la región durante este verano.
