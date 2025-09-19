El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia
El acusado (de espaldas a la derecha de la imagen) negó los hechos por los que ha sido condenado. Roberto Ruiz

Un año y tres meses de cárcel por llevarse un retablo del palacio de Hoznayo del que fue desahuciado

El condenado dejó de pagar la renta de 4.000 euros mensuales y cuando se produjo el lanzamiento la capilla del inmueble estaba vacía. Deberá indemnizar a los propietarios con 61.750 euros

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:45

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y tres meses de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros ... al acusado de apropiarse indebidamente de un retablo barroco del siglo XVIII que se encontraba instalado en la capilla de los Condes de Torrehermosa, ubicada en Hoznayo junto a una vivienda de la que fue desahuciado por impago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

