La bolera de La Cavada acoge el próximo sábado la Feria del Voluntariado La segunda edición de esta cita solidaria se celebrará con la colaboración de una veintena de organizaciones

La bolera cubierta de La Cavada acogerá el próximo sábado 25 de octubre la II Feria del Voluntariado de Riotuerto, una jornada que reunirá a más de una veintena de asociaciones, entidades sociales y ambientales y ONG de Cantabria con el objetivo de visibilizar «la mejor cara de la solidaridad» en ámbitos como la inclusión, el medio ambiente, la cooperación, la salud mental y la discapacidad, según ha explicado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz de Por Riotuerto, Israel Ruiz Salmón, que defiende que, «pese a las campañas basadas en el ruido y el odio, somos una sociedad llena de ganas de ayudarnos y acoger a quienes más lo necesitan, sea cual sea su origen o condición».

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la apertura de los stands informativos de las entidades participantes y, a las 10.45 horas se celebrará la actividad 'Ponte en su lugar: cómo comunicarnos con personas con discapacidad visual o auditiva', con la colaboración de Fescán (Personas Sordas), AICE Cantabria y ONCE Cantabria.

A las 12.00 horas, Ascasám y Aptacan el papel de la salud mental en las personas que viven con una enfermedad o discapacidad y en su entorno. A las 13.00 horas, representantes de ACCAS, MPDL, Cáritas y El Faradio protagonizarán la mesa redonda 'Viven de subvenciones y vienen a delinquir: los bulos que te tragas cada día', centrada en desmontar prejuicios y discursos de odio hacia los colectivos más vulnerables.

El programa se cerrará a las 14.00 horas con la intervención de Oxfam Intermón, que ofrecerá la charla 'El comercio que cambia vidas', dedicada al impacto del comercio justo y responsable.

De forma paralela a estas charlas, durante toda la mañana podrán visitarse las exposiciones 'Mirada ecosocia (Ecologistas en Acción Cantabria), 'Vidas, ilusión e historia' (ACCAS), Sin nosotras no habrá paz' (Movimiento por la Paz, MPDL) y 'Agua, nuestra especialidad' (Oxfam Intermón). Además, el Banco de Alimentos de Cantabria instalará un punto de recogida de productos infantiles, alimentos de desayuno, aceite, arroz, legumbres, conservas, café, harina, pasta y artículos de higiene personal.

El encuentro incluirá también talleres y actividades lúdicas a lo largo de la mañana: bombas de semillas (Fundación Naturaleza y Hombre), primeros auxilios (Carmen Fuentes), cajas nido (SEO BirdLife), el Audition Pasapalabra (AICE Cantabria), el juego de mesa 'Menos es Max' (La Columbeta) y un taller de marcapáginas personalizados con motivo de los 200 años del lenguaje 'braille' (ONCE Cantabria).