Un canto a la integración en La Cantiga

Montados a caballo y representando a las tres culturas que convivieron hace ocho siglos –la cristiana, la musulmana y la judía– la comitiva medieval del ... Alfonso X El Sabio hizo una entrada triunfal al templo de Santa María de Cudeyo. Es el acto central del Festival del Medievo en Medio Cudeyo, una Fiesta de Interés Turístico Regional que esta edición celebró su veinte aniversario y que rememora un hecho histórico, como es la composición de la Cantiga 263 que el culto monarca dedicó a un milagro de sanación de un caballero en Santa María de Cudeyo.

En un mundo cada vez más convulso, este año el lema y espíritu de la fiesta era la convivencia en paz de todas las culturas. Bajo esta premisa, la comitiva de cristianos, judíos y musulmanes partió este jueves del Crucero que hay en el exterior de la iglesia de Valdecilla para adentrarse en el templo y proceder a la representación teatral y musical de La Cantiga 263. Previamente, y con motivo del treinta aniversario de bendición y coronación de la talla de la Virgen de Medio Cudeyo, se rindió homenaje a su escultor, José Manuel Camino Otí, el hombre que hace tres décadas realizó «copia exacta» de la antigua talla de la Virgen, ya que la original desapareció en extrañas circunstancias aún no aclaradas del todo, al ser trasladada en periodo de guerra al Museo Municipal de Santander.

Tras el emotivo homenaje y la intervención de las autoridades, entre ellas la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, y el consejero de Educación, Sergio Silva, se procedió a la representación teatral y cantada de La Cantiga. ¿Y qué cuenta la leyenda? Relata que la Virgen se apareció a un caballero que estaba tullido y lo sano. Éste, muy agradecido, le ofreció una misa en Santa María de Cudeyo. Así da comienzo la representación de esta poesía cantada, la número 263, de las cuatrocientas veintisiete composiciones escritas por el rey Alfonso X el Sabio en galaico-portugués, la lengua fundamental de la lírica culta durante el siglo XIII en Castilla.

Este año, con motivo del veinte aniversario, los cofrades de la fiesta han realizado varios actos previos, entre ellos un espectacular concierto que tuvo lugar en el palacio de los Cuetos en Sobremazas. Asimismo, hasta el pasado 10 de agosto ha tenido lugar una exposición retrospectiva de las dos décadas de historia de la fiesta.