Un centenar de mujeres en torno al ganchillo y el punto en Penagos Los Llanos de Penagos albergará, el próximo sábado, las 1ª CrocheOlimpiadas de los Valles Pasiegos para celebrar el Día Internacional dedicado a esta especialidad

P.C. Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:03

Las I CrocheOlimpiadas de los Valles Pasiegos reunirán el próximo 13 de septiembre a cerca de un centenar de mujeres en Llanos de Penagos para celebrar el Día Mundial del Crochet. Organizadas por La Trece 14, el proyecto de dos artesanas tejedoras que tiene su sede en la mercería del mismo nombre en Sarón, las CrocheOlimpiadas se celebrarán en la granja de Alpacas de la Tierruca.

El evento consistirá en tres pruebas de crochet (o ganchillo) según el nivel de las participantes, y otra más de punto de dos agujas. En la modalidad de ganchillo, los hilos y los patrones serán proporcionados por Círculo, marca de hilaturas que también colabora con el evento. En la modalidad de punto, las participantes tendrán la oportunidad de tejer con fibras de Alpacas de la Tierruca un patrón de su elección.

Las pruebas se desarrollarán a lo largo de dos horas y al finalizar un jurado valorará los proyectos realizados, teniendo en cuenta su grado de ejecución y pulcritud, y otorgará un premio para cada categoría. Además, el encuentro también está abierto a personas que, sin participar en las pruebas, quieran disfrutar del evento, conocer a tejedoras y vivir el crochet de una forma divertida y cercana, explican las organizadoras.

Todos los asistentes disfrutarán de una merienda y participarán en el sorteo de productos y servicios ofrecidos por empresas de los Valles Pasiegos. Las plazas para participar en las pruebas de crochet ya están cubiertas, pero todavía hay plazas libres en la prueba de punto de dos agujas y para asistentes. Las personas interesadas tanto en asistir al encuentro como en participar en la prueba de punto de dos agujas pueden inscribirse en la mercería La trece 14 o a través de sus redes sociales.