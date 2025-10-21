El colegio de Somo tendrá una pista cubierta acorde al entorno

L.Alcolea Martes, 21 de octubre 2025, 19:23 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación la mejora y modernización de las instalaciones deportivas del CEIP Nuestra Señora de Latas, ubicado en Somo (Ribamontán al Mar), por 800.000 euros. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, se centrará en la construcción de una cubierta que proteja parte de la actual pista deportiva, situada en primera línea de costa. El anuncio, publicado ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla también la renovación de la capa de acabado de la pista deportiva existente junto al colegio, así como la reordenación de los espacios, con el marcado de un nuevo campo de baloncesto.

Además, está prevista la construcción de una grada cubierta con aforo para 170 espectadores, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y la ejecución de un edificio de vestuarios y servicios. El consejero, Roberto Media, explicó ayer que la «especial» situación en la que se encuentra esta instalación, que limita con terrenos de «gran valor ecológico», como las Dunas del Puntal o el Estuario de Miera, ha hecho que tanto el proyecto como los materiales utilizados «se hayan centrado en generar el menor impacto posible en este entorno». Para ello, se utilizará en la cubierta una estructura de madera laminada, con cerramiento de policarbonato transparente, tanto en el techo como en los laterales, «para crear una infraestructura que encaje con su ubicación». Media destacó el compromiso del Gobierno por continuar mejorando este tipo de instalaciones en los centros educativos.