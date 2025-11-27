El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Científicos de Aranzadi trabajan desde ayer en la exhumación de los tres soldados.

Científicos de Aranzadi trabajan desde ayer en la exhumación de los tres soldados.

Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones

Cecilio, Luis y Alejandro fueron ejecutados y aparecieron en el río Miera, los vecinos de Mirones los enterraron y ahora sus familias recuperarán sus cuerpos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Mirones

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Cecilio, Luis y Alejandro eran combatientes del ejército constitucional de la República y fueron «asesinados mediante procedimiento extrajudicial en julio de 1937». Sus familias comenzaron ... a buscarlos por la zona de Asturias, porque su última pista estaba en «Gijón, en el año 1937», pero no ubicaron sus restos hasta dar con la colaboración de varios vecinos merachos. Los tres soldados, cuenta Jorge Suárez, presidente de la Asociación de Héroes de la República y la Libertad de Cantabria, trataron de volver a Castro Urdiales –«donde nacieron y vivieron»– desde Gijón por el monte y en los aledaños de la localidad cántabra fueron interceptados. «Los vecinos encontraron sus cadáveres en el río y les enterraron en la parte exterior del cementerio parroquial», plantea Suárez. Durante años, la sepultura del cementerio parroquial ha servido como «parche» para las familias, asegura Eduardo Lazcano, nieto de Cecilio Romana, «siempre con vistas a poder exhumarlos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  5. 5

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  6. 6 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes
  10. 10

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones