Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones

Cecilio, Luis y Alejandro eran combatientes del ejército constitucional de la República y fueron «asesinados mediante procedimiento extrajudicial en julio de 1937». Sus familias comenzaron ... a buscarlos por la zona de Asturias, porque su última pista estaba en «Gijón, en el año 1937», pero no ubicaron sus restos hasta dar con la colaboración de varios vecinos merachos. Los tres soldados, cuenta Jorge Suárez, presidente de la Asociación de Héroes de la República y la Libertad de Cantabria, trataron de volver a Castro Urdiales –«donde nacieron y vivieron»– desde Gijón por el monte y en los aledaños de la localidad cántabra fueron interceptados. «Los vecinos encontraron sus cadáveres en el río y les enterraron en la parte exterior del cementerio parroquial», plantea Suárez. Durante años, la sepultura del cementerio parroquial ha servido como «parche» para las familias, asegura Eduardo Lazcano, nieto de Cecilio Romana, «siempre con vistas a poder exhumarlos».

Y ayer se hizo realidad. Después de «décadas intentado dignificar la muerte de nuestros familiares», comenzaron los trabajos para localizar, exhumar e identificar los restos de estos tres soldados republicanos en Mirones. Una tarea que se da gracias a la financiación de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España. Pero que «no hubiera sido posible sin el gran trabajo de la Asociación», confiesa Lazcano. Su presidente, presente en la excavación «desde que sale el sol hasta que se pone», explica que «es un trabajo tedioso». Y no se refiere a la parte física. «En junio recibimos la documentación de las familias y comenzamos a tramitarla», recuerda, «pero hasta que no hemos elevado el caso a través del fiscal, no hemos conseguido la luz verde».

Es una situación peculiar. No es habitual exhumar restos de una fosa en un cementerio parroquial, «solían ser enterrados a las afueras». Y se corresponde con «las circunstancias en las que estos tres soldados fueron ejecutados», es decir, sin un juicio de por medio. Dar con su ubicación es un mérito que Suárez atribuye a los familiares, «fueron ellos quienes ataron todos los hilos y cerraron el círculo». Pasaron años investigando hasta que, cuenta el nieto de uno de los soldados, «dimos con un señor que conocía lo que había ocurrido en Morones» y, tiempo después, «localizamos la fosa». A partir de ahí comenzó su lucha, «tratamos de intervenir para que el obispado incluyera la zona en la que estaban enterrados nuestros familiares en el cementerio parroquial». De ahí que el muro que acota el camposanto, tenga un añadido en el que se encuentra el monolito y, ahora, la excavación. «También instalamos una piedra tallada con sus nombres» que, durante todos estos años ha servido como «lugar donde podemos dignificar a nuestros familiares siempre con la intención de exhumarlos».

La fosa se encuentra dentro del cementerio parroquial de Mirones. 1 /

El tercer trabajo en Cantabria

La de Mirones es la tercera exhumación en la que intervienen Héroes de la República en Cantabria. «Estamos satisfechos porque es el tercer trabajo que realizamos», plantea su presidente. El primero fue en 2005 en Talledo, Castro Urdiales. Después, en 2010, en la zona de Caranceja, «donde no encontramos nada». Y, en noviembre de 2025, en el municipio de Miera.

La excavación durará hasta mañana viernes, pero «nunca se sabe» cuándo van a encontrar los restos. «Puede, incluso, llegar a alargarse una semana», lamenta. Sin embargo, «la empresa que está ejecutando los trabajos, Aranzadi, son verdaderos expertos, han llevado a cabo las labores en el Valle de los Caídos». La Sociedad de Ciencias son los encargados, con la selección de la Dirección General, de desenterrar los restos, documentar el proceso, identificarlos en base a comprobaciones genéticas y, posteriormente, entregarlos a las familias. «Es un proceso largo», confiesa Suárez, pero que familiares, como Eduardo esperan «que salga bien, para evitar otras décadas intentando localizar a nuestro abuelo».

