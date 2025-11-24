Detenido el presunto autor de una veintena de robos de la recaudación de máquinas de limpieza de vehículos

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de El Astillero de 38 años como presunto autor de 20 robos con fuerza en ... cajetines de máquinas de limpieza de vehículos. Según informa la entidad, los delitos comenzaron a finales del mes de febrero, pero se concentraron durante el pasado verano en estaciones de servicio de los municipios de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Villaescusa.

Los agentes iniciaron su investigación tras tener constancia de una reiteración de robos forzando los cajetines de las máquinas de lavados, aspirado y expendedoras de papel, cuyos autores sustraían las monedas existentes en las mismas. La localización de los robos, producidos en estaciones de servicio cercanas entre sí, hizo sospechar a los investigadores que todos ellos podrían corresponder a una misma persona con domicilio en alguna población cercana y conocedora de la zona.

A lo largo de la investigación los agentes averiguaron que el presunto autor de los robos había utilizado en sus desplazamientos a las estaciones de servicios diferentes vehículos. Ese fue un dato clave, ya que las indagaciones sobre dichos vehículos permitió averiguar pudieron ser utilizados por un vecino de El Astillero que ya contaba con detenciones anteriores.

Finalmente, con las pruebas conseguidas, la Guardia Civil ha procedido en este mes de noviembre a la localización y detención del presunto autor de delitos de robos con fuerza continuados en las mencionadas máquinas de limpieza de vehículos.

Robos similares

El propio instituto armado recuerda que el pasado mes de octubre detuvo a otros dos varones como presuntos autores de robos cometidos en estaciones de servicio de Cantabria durante el mes de septiembre, en las que se forzaron los cajetines de la recaudación de las máquinas de autolavado.

En aquel caso, se utilizó un vehículo sustraído y los agentes consiguieron esclarecer cuatro robos en cajetines de estaciones de servicio además de la sustracción del vehículo, hechos ocurridos en los municipios de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto.