Una patrulla de la Guardia Civil durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en Medio Cudeyo. G. C.

Detenido el presunto autor de una veintena de robos de la recaudación de máquinas de limpieza de vehículos

Los hechos cometidos por el presunto ladrón, un vecino de 38 años de El Astillero, tuvieron lugar en su mayoría durante el pasado verano en los municipios de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Villaescusa

A. G

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de El Astillero de 38 años como presunto autor de 20 robos con fuerza en ... cajetines de máquinas de limpieza de vehículos. Según informa la entidad, los delitos comenzaron a finales del mes de febrero, pero se concentraron durante el pasado verano en estaciones de servicio de los municipios de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Villaescusa.

