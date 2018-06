Se ejecuta «por sorpresa» el desahucio de Solares

La 'tregua' concedida a la familia de Solares que ayer iba a ser desahuciada apenas duró unas horas. Hoy a primera hora de la mañana, una comisión judicial se presentó «por sorpresa» en la casa para ejecutar el lanzamiento. La mujer estaba sola. Cerró la puerta por consejo de los responsables de Stop Desahucios, a los que llamó por teléfono para saber qué debía hacer. Y entonces, intervino la Guardia Civil, que «forzó» la puerta y la conminó a marcharse, a lo que ella accedió «sin oponer resistencia». Ahora, Stop Desahucios adelanta que denunciará a la secretaria judicial que acudió a la vivienda esta mañana «por no llevar una nueva orden judicial, con fecha y hora; por vulnerar los derechos de esta familia», como ha explicado a este periódico el portavoz de la plataforma, Antonio González.

Según el colectivo que defiende a esta familia, esta mañana se ha repetido el despliegue de fuerzas de seguridad que se vio ayer para apoyar el desahucio. «Cerraron Solares, con siete vehículos de la Guardia Civil; cuando hoy no había nadie allí».

Eran las 08.45 horas cuando sonó el timbre en el tercero derecha del nº 20 de la avenida Calvo Sotelo. Olga estaba sola, «suerte que habían mandado a la niña con los abuelos», explicó después Antonio González. Entonces, ella abrió el portal y la comisión judicial -la secretaria, el abogado de los dueños de la vivienda y la Guardia Civil- subió al piso. En esos momentos Olga llamó a Stop Desahucios, «le dije que pidiera la orden judicial, y le contestaron que no había, que daban por válida la de ayer, cuando eso no se puede hacer, debían haber tramitado otra con nueva fecha, que concedería a la familia como mínimo un plazo de otros quince días.». La plataforma recomendó a Olga: «Cierra la puerta, no te vayas sin más, porque si no es un abandono voluntario». Y eso hizo. Entonces, según Antonio González, «la Guardia Civil entró. Y ya con los agentes dentro, ella salió sin oponer resistencia. Y se quedaron cosas de su propiedad dentro de la vivienda».

Esta familia, que percibe una Renta Social Básica, lleva cinco meses sin abonar el importe del alquiler (350 euros) y las facturas de luz, agua y gas, por lo que el propietario había pedido el desalojo por impago. El lanzamiento de la vivienda iba a ejecutarse ayer, pero la plataforma Stop Desahucios consiguió paralizarlo y solicitó una prórroga de un mes. Más cuando, también ayer, el director de gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón, se presentó en la casa minutos antes del proceso para entregarles las llaves de un piso de alquiler social en Anero, propiedad de Gesvican, al que aún falta por dar de alta los suministros de luz, agua y gas. «Se estaba pidiendo un aplazamiento, un simple aplazamiento, que era lo menos que le podían conoceder», ha lamentado Antonio González, antes de anunciar las acciones judiciales que van a emprender porque consideran que en el lanzamiento de hoy «se han vulnerado los derechos de los afectados».

02:09 Vídeo. Imágenes de lo ocurrido ayer en Solares. / Pablo Bermúdez

Lo ocurrido en Solares ha coincidido con el otro desahucio previsto para hoy en Gama, en este caso defendido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyos activistas llevan desde primera hora concentrados a las puertas de la casa para intentar paralizarlo.