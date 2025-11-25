La Fábrica Mágica de la Navidad se monta este año en Liérganes La factoría que nació en Torrelavega y luego pasó por Solares y Reocín, abrirá el 5 de diciembre en el Palacio de La Rañada

S. E. Santander Martes, 25 de noviembre 2025, 13:52

La Fábrica Mágica de la Navidad se monta este año en Liérganes. Tras haber nacido en Torrelavega hace cinco años (luego pasó por Solares y el año pasado por Reocín), en este 2025 es el Palacio de La Rañada de la citada localidad el que acogerá la factoría que, como en todas las ediciones anteriores, será un recorrido inmersivo donde elfos de Papá Noel y pajes de los Reyes Magos unirán fuerzas para sacar adelante su trabajo. En esta ocasión, además, desvelarán un enigma que ha puesto en alerta a todo el mundo navideño.

La experiencia combina interpretación en vivo, decorados temáticos, pruebas interactivas y un ambiente pensado para todas las edades. Abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre y seguirá hasta el 4 de enero ofreciendo en su interior talleres para hacer bolas personalizadas y también 'slime' navideño. Pero solo abrirá los fines de semana, en sábado y domingo. En la página web lafabricamagica.com se pueden consultar los horarios y comprar las entradas.

Esta iniciativa, pionera en Cantabria cuando arrancó, se ha convertido en itinerante, de modo que las familias y grupos que la visitan han podido descubrir casonas y palacios que antes no eran accesibles. El Palacio de La Rañada no es una excepción: el edificio, de gran valor histórico y arquitectónico, abre sus puertas para esta ocasión, algo que los organizadores esperan que no solo sea valorado por los cántabros sino también por los cientos de visitantes que se suelen recibir de otros lugares, como Palencia, Burgos, Asturias, Madrid y Barcelona.

Aunque esta vez el evento se celebra en Liérganes, designado como uno de los 'Pueblos Más Bonitos de España', en el que puede resultar complicado aparcar en temporada alta, la Fábrica contará con parking propio.