Urbanización en construcción junto a la Torre de Alvarado de Heras. Daniel Pedriza

La Fiscalía archiva la demanda por la urbanización junto a la torre de Heras

El Ministerio Público no ve indicios de delito contra el patrimonio y el urbanismo, como argumentaron los tres vecinos denunciantes

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:18

La Fiscalía de Cantabria ha decretado el archivo de las actuaciones promovidas por un grupo de vecinos de Heras contra la construcción de una urbanización ... de treinta chalés adosados en un terreno afectado por el entorno de protección de la Torre de Alvarado de Heras, Bien de Interés Cultural (BIC) declarado con la categoría de Monumento, al considerar que el Ayuntamiento de Medio Cudeyo actuó «conforme a derecho».

