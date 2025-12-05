La Fiscalía archiva la demanda por la urbanización junto a la torre de Heras

La Fiscalía de Cantabria ha decretado el archivo de las actuaciones promovidas por un grupo de vecinos de Heras contra la construcción de una urbanización ... de treinta chalés adosados en un terreno afectado por el entorno de protección de la Torre de Alvarado de Heras, Bien de Interés Cultural (BIC) declarado con la categoría de Monumento, al considerar que el Ayuntamiento de Medio Cudeyo actuó «conforme a derecho».

Así lo dio conocer ayer la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, tras recibir la resolución en la que la fiscal a cargo del caso asegura que el Consistorio siguió «el procedimiento que la normativa aplicable exige, tanto para la obtención de la autorización como para la licencia urbanística, justificando cada uno de los extremos mediante prueba documental», por lo que no aprecia indicios de delito contra el patrimonio y el urbanismo, como argumentaron los tres vecinos denunciantes en su demanda.

La Fiscalía ha acreditado que el Ayuntamiento de Medio Cudeyo contó con la autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, después de que los promotores atendieran las consideraciones de la Oficina Técnica, que en octubre de 2022 emitió informe desfavorable y realizó varias propuestas para modificar la disposición de los bloques de viviendas, eliminar viales de nueva creación en el interior de la parcela, destinar el suelo libre central a espacio de uso público, justificar que la altura de las edificaciones mantiene la singularidad de la Torre de Alvarado y reservar un espacio suficiente para el tránsito peatonal en la entrada principal del monumento.

Dos meses después, los promotores de la construcción presentaron en el Consistorio un proyecto básico reformado en cumplimiento de todas estas cuestiones, el cual fue remitido a la Dirección General y dio lugar al informe favorable de la Oficina Técnica, en aquel momento condicionado al traslado de las instalaciones localizadas en el acceso próximo a la entrada principal a la torre a la zona oeste de la parcela.

En marzo de 2023, la Dirección General de Patrimonio Cultura autorizó el proyecto básico modificado y un mes después los servicios técnicos municipales de Medio de Cudeyo propusieron aprobar la licencia solicitada, que fue finalmente concedida a finales de abril.

En consecuencia, y tal y como subrayan desde el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, la Fiscalía deja claro en su dictamen que el Consistorio siguió «el procedimiento que la normativa aplicable exige, tanto para la autorización como para la concesión de la licencia urbanística», a la promotora, «justificándose cada uno de los extremos objeto de denuncia mediante prueba documental», y determina el archivo de la causa.

Los orígenes

El proyecto urbanístico Villa de Heras provocó desde sus inicios cierta indignación entre algunos vecinos de la zona y asociaciones conservacionistas, por la cercanía de la urbanización de treinta chalés a la Torre de Alvarado, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento el 25 de mayo de 1949. Todo esto derivó en la denuncia que ha acabado archivada por falta de motivación, aunque el Ministerio Público deja la puerta abierta a una denuncia que tendría que pasar por el Juzgado de lo Penal, mientras que la urbanización está ya prácticamente concluida.

Al margen de la denuncia vecinal, el pasado mes de septiembre la organización Hispania Nostra incluía el monumento en su Lista Roja de patrimonio en peligro de conservación, precisamente por la alteración de su entorno por la presencia de «chalés y calles modernas que alteran el paisaje», aunque no consideraba que el edificio presentase un mal estado de conservación.

El origen de la torre se remonta al siglo XIV y se atribuye a una rama de los Alvarado de Secadura, familia destacada en la Cantabria medieval.