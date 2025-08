Vecinos de Heras se movilizan por una edificación junto a la Torre de Alvarado

Un proyecto urbanístico ha provocado la indignación vecinal en el pueblo de Heras, perteneciente al Ayuntamiento de Medio Cudeyo. La construcción de la urbanización 'Villa ... de Heras', que incluye 30 chalés adosados en el entorno de la Torre de Alvarado, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento el 25 de mayo de 1949, ha generado las críticas de vecinos de la zona indignados por las viviendas que se están levantando en un solar declarado entorno de protección del histórico inmueble. La Torre de Alvarado forma parte de una red de torres vigías construidas en el entorno de la bahía de Santander con la finalidad de asegurar la defensa y el control del territorio. El espacio adyacente a esta edificación del siglo XIV fue declarado entorno de protección en el año 2015 como vía para garantizar la conservación y contemplación completa del bien patrimonial, una medida destinada a preservar su valor histórico frente a desarrollos urbanísticos en la zona

La situación ya había sido puesta de manifiesto por asociaciones interesadas en la conservación del Patrimonio Histórico y ha derivado en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria por la posible vulneración de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria (11/1998, de 13 de octubre). Además, se ha producido la apertura de un expediente por la Inspección del Servicio de Patrimonio Cultural en junio pasado por la tala sin autorización de varias encinas en este entorno, al tratarse de una especie protegida por la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (4/2006, de 19 de mayo). Asimismo, los vecinos han llevado a cabo una recogida de firmas en protesta por el proyecto y para manifestar su desacuerdo con la actuación del Ayuntamiento de Medio Cudeyo y la Junta Vecinal de Heras, ya que, según afirman, habían realizado varias preguntas por escrito sonre esta cuestión sin recibir respuesta alguna por parte de ambas entidades.

La cronología de esta situación arranca con la adquisición del terreno por parte de la constructora cántabra Produque a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esta entidad ya presentó un recurso en 2015 contra la declaración de espacio protegido del entorno de la torre, que fue desestimado por la Consejería de Cultura. El primer proyecto de la constructora fue informado desfavorablemente en 2022 por la Oficina Técnica del Servicio de Patrimonio Cultural por no cumplir los criterios que exige la ley respecto al entorno protegido del BIC. Dichos criterios incluyen factores como el mantenimiento de las características ambientales y la silueta paisajística del lugar, así como que las formas, texturas y color de las nuevas intervenciones no alteren el carácter arquitectónico y paisajístico del lugar o que se mantenga la vegetación característica de la zona.

El polémico proyecto urbanístico fue aprobado por la Consejería de Cultura durante la pasada legislatura

Este informe obligó a presentar otro proyecto que se limitó a modificar la disposición de las viviendas, a fin de mantener, según se planteó, un pasillo visual entre los chalets que permita la adecuada comprensión y contemplación de la torre, sin atender al resto de requisitos estipulados por la ley, dado que se mantuvieron la volumetría y configuración de las viviendas en el mismo entorno. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria concedió su autorización en escrito de marzo de 2023, sin que haya constancia de que dicho segundo proyecto fuese revisado nuevamente por la Oficina Técnica. Esta segunda propuesta modificada fue aprobada posteriormente por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, gobernado por una coalición de PSOE y PRC.

Urbanización construida

En la actualidad la fase de construcción de la citada urbanización se encuentra en un avanzado estado de desarrollo. De la polémica que ha generado este proyecto dan cuenta no solo la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, la movilización vecinal y la recogida de firmas realizada entre los vecinos del municipio, que supera las 200, sino también episodios como la aparición de pintadas en uno de los muros exteriores de la urbanización con mensajes como «Ayuntamiento corrupto» y «J.J. V. V.(junta vecinal) dimisión», que fueron grabadas por uno de los vecinos en un video que fue compartido numerosas veces en plataformas como Whatsapp.

Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento de Medio Cudeyo a través de su concejal de Urbanismo, Alfonso Maza, quien defiende la actuación del Consistorio señalando que «el que dio la licencia para el proyecto fue (la Consejería de) Cultura. Si Cultura llega a decir que no se puede hacer eso, no se habría hecho». El concejal asegura que se cumplen todos los aspectos de la legislación urbanística, y a la hora de valorar la construcción en el entorno protegido del Bien Cultural, incide en que el proyecto fue aprobado por la Consejería de Cultura: «Por eso se pidió a Cultura que marcara las pautas de esa construcción, para saber si se podía o no se podía realizar. Y Cultura dijo que se podía hacer de la segunda manera, no de la primera. Y es lo que se está cumpliendo.» Asimismo, Maza recuerda que la oposición ha planteado en varios plenos este tema a la alcaldesa regionalista del municipio, María Higuera: «La alcaldesa se lo dijo muy fácil. Dijo que si no estaban de acuerdo podían presentar una demanda y si el juzgado dice que eso es que hay que tirarlo, se tirará».

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico responde que la denuncia ante la Fiscalía no le ha sido notificada

El Diario Montañés también se ha puesto en contacto con Produque, la constructora cántabra que lleva a cabo el proyecto urbanístico, para conocer su visión de la polémica suscitada. Uno de sus responsables, Adolfo Díaz, afirma que «cuando compramos el terreno había un estudio de detalle ya aprobado en su día y luego hemos pasado lógicamente todos los filtros necesarios, tanto el de la Consejería de Cultura y Patrimonio como del Ayuntamiento de Medio Cudeyo».

La tercera voz relevante en este caso, tras el Ayuntamiento de Medio Cudeyo y la propia constructora, es la de la actual Consejería de Cultura, en especial la de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico. La respuesta de este departamento es que por el momento no hay ninguna novedad sobre este caso y que la denuncia ante la Fiscalía cántabra no les ha sido notificada. «En el momento que llegue, se ofrecerá toda la colaboración que necesiten», han señalado.