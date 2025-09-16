El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Molino de Romano continuaba en funcionamiento en los años 50 del pasado siglo, pero en la actualidad solo permanecen la presa y tres paredes. DM

Galizano quiere revivir su molino

Patrimonio. La Junta Vecinal se vuelca en rehabilitar «un enclave único» a través de aportaciones personales y un 'crowfunding' en colaboración con Hispania Nostra

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

En Galizano, cuando el murmullo del río Herrero se mezcla con la brisa del campo, todavía parece escucharse el eco de las muelas girando, del ... maíz desgranado y de las conversaciones junto al molino. Ese molino -el de Romano- es uno de los siete que llegaron a existir en el pueblo hace más de 200 años. De ellos, a mediados del siglo XX solo dos quedaban en pie. Y aún en los años 50, el molino de Romano seguía en activo. Continuaba moliendo. En la actualidad, solo permanece en pie la presa y tres paredes. «Está semienterrado», apunta Borja Lavín, uno de los vecinos de Galizano que se han propuesto devolverle su dignidad y convertirlo en símbolo vivo de su historia.

