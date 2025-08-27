El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo aparcado en el vial que dará acceso al nuevo aparcamiento de autocaravanas. DM

Liérganes habilitará un aparcamiento de autocaravanas

La Consejería de Turismo ejecutará el proyecto del Plan de Sostenibilidad Turística, valorado en 497.279 euros, que habilita 28 plazas para este tipo de vehículos

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:19

En pleno auge del turismo de autocaravanas y su propagación por el litoral cántabro, el Ayuntamiento de Liérganes ya ha redactado un proyecto para ... construir un parque de uso exclusivo de este tipo de vehículos en una finca de propiedad municipal ubicada a escasos metros del cementerio. La iniciativa, que ya llevaba varios años en la boca del alcalde, Ángel Bordás, está más cerca de materializarse con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria, que está llevando a cabo la tramitación del expediente, y su inclusión en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8

    La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Liérganes habilitará un aparcamiento de autocaravanas

Liérganes habilitará un aparcamiento de autocaravanas