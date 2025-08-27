Liérganes habilitará un aparcamiento de autocaravanas

En pleno auge del turismo de autocaravanas y su propagación por el litoral cántabro, el Ayuntamiento de Liérganes ya ha redactado un proyecto para ... construir un parque de uso exclusivo de este tipo de vehículos en una finca de propiedad municipal ubicada a escasos metros del cementerio. La iniciativa, que ya llevaba varios años en la boca del alcalde, Ángel Bordás, está más cerca de materializarse con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria, que está llevando a cabo la tramitación del expediente, y su inclusión en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio.

El espacio en el que se ubicará este parque dispone de capacidad suficiente para habilitar 27 plazas de aparcamiento y una más reservada para el vaciado de aguas grises. Cada aparcamiento dispondrá de tres metros y medio de ancho y unos ocho de largo, dependiendo de la parte de la parcela en la que se ubique. El suelo está catalogado como rústico y se le da un uso agrario. Por supuesto, explicó el regidor, «el área dispondrá de todos los servicios para cubrir las necesidades de los usuarios que optan por este tipo de turismo».

Según reza el proyecto al que ha tenido acceso este periódico, «la parcela dispone de 3.390 metros cuadrados y cuenta con un desnivel de 14 metros entre la zona norte y la zona sur», una cuestión que desde el Consistorio se plantean resolver mediante la puesta en marcha de obras de explanación. El objetivo es generar «zonas de aparcamiento cómodas y unos viales de circulación transitables». También se construirá un murete o pie de escollera en la parte inferior de los taludes, con una altura máxima de un metro. Con el fin de dotar de un aspecto más natural al aparcamiento y que se integre en el entorno, «se proyecta la revegetación de los taludes resultantes, incluyendo la plantación de especies trepadoras como la hiedra, así como la plantación de árboles y arbustos autóctonos en todas las zonas verdes generadas». Más allá de los aparcamientos en sí mismos, la intervención afectará también al camino vecinal por el que se accede a la zona norte de la finca –en el resto de linderos existen terrenos de titularidad privada–. Este camino va desde las proximidades del cementerio de Liérganes hasta el frente del terreno donde se situará el aparcamiento y es, en este punto, de un único sentido de circulación hacia el norte.

La consolidación de esta propuesta municipal supondrá «optimizar las posibilidades turísticas de Liérganes», explicó el alcalde de un municipio que, como el resto de Cantabria, recibe cada año más visitantes. El plan turístico de Liérganes contempla también la construcción de un estacionamiento disuasorio que conecte con el casco histórico y esté provisto de cargadores eléctricos. En total, los proyectos de este plan suman más de dos millones de euros de inversión.