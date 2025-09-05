El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo Centro de Atención a la Dependencia de Rubayo acogerá a 120 usuarios. Daniel Pedriza

Los médicos de Rubayo se quejan por el aumento de trabajo con los usuarios de la residencia

Los facultativos alertan de que los pacientes del centro de mayores tienen «privilegios» con respecto a los demás vecinos de la localidad

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:20

Que no es oro todo lo que reluce. Es el mensaje que, a groso modo, lanzan los doctores José Antonio Lobo y Ramón Ortíz, que ... operan en el consultorio de Rubayo, Marina de Cudeyo, localidad en la que recientemente se ha abierto un Centro de Atención a la Dependencia (CAP), que ha modificado –para mal– su metodología de trabajo y especialmente, la disposición de su tiempo. Los facultativos aseguran que desde que han empezado a atender a los pacientes de la residencia –ahora mismo unos 15 usuarios, pero se prevé cubrir las 120 plazas– no dan abasto. Una situación que les obliga, aseguran, «a descuidar a los pacientes habituales que residen en el ámbito geográfico de influencia». La gota que colma el vaso, dicen, «es que hay usuarios del centro de mayores que son autosuficientes y tienen la posibilidad de trasladarse al centro médico –está a unos 400 metros–, pero en cambio no lo hacen y nos instan a atenderles en la propia residencia».Como consecuencia, «pasamos demasiado tiempo allí y eso nos impide atender la demanda del resto de los pacientes de la localidad». Una situación«injusta y de privilegio» que se da «porque en la residencia, que gestiona la empresa Desarrollando en Dependencia, no están obligados a contratar a personal sanitario». La atención en este tipo de servicio se vincula al centro de salud de referencia. Haya recursos o no los haya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  4. 4 El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  5. 5

    El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
  6. 6

    Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria
  7. 7 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  8. 8 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  9. 9

    Los secretos ocultos de los emboscados antifranquistas en la cueva de Treslasbasnás
  10. 10

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los médicos de Rubayo se quejan por el aumento de trabajo con los usuarios de la residencia

Los médicos de Rubayo se quejan por el aumento de trabajo con los usuarios de la residencia